Java Fun Run Fest 2025 Siap Meriahkan Akhir Tahun dengan Festival Seru di Cilacap

Java Fun Run Fest 2025 hadir di Cilacap dengan fun run, festival, dan aktivitas seru untuk semua usia.

zoom-inlihat foto Java Fun Run Fest 2025 Siap Meriahkan Akhir Tahun dengan Festival Seru di Cilacap
Istimewa
FESTIVAL AKHIR TAHUN - Java Fun Run Fest 2025 menawarkan pengalaman lari santai dan hiburan meriah di Cilacap. 

TRIBUNNEWS.COM - Java Fun Run Fest 2025 siap digelar pada Jumat–Sabtu, 27–28 Desember 2025, menghadirkan pengalaman lari santai penuh warna yang memadukan olahraga, hiburan, dan festival dalam satu rangkaian kegiatan seru. Tahun ini, acara bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing resmi.

Berlokasi di Pucung Kidul, Kroya, Cilacap, Java Fun Run Fest 2025 diperkirakan akan diikuti ratusan peserta mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas lari, keluarga, hingga masyarakat umum yang ingin menutup akhir tahun dengan aktivitas positif.

Mengusung konsep fun run yang menggabungkan olahraga ringan dan hiburan outdoor, acara ini menjadi ruang kebersamaan sekaligus pilihan rekreasi sehat bagi semua usia.

Baca juga: Pelari Agus Prayogo Ajak Masyarakat Hidup Sehat Lewat Lari

Wahana & Aktivitas Seru

Peserta dapat menikmati berbagai zona dan aktivitas menarik seperti:

  • Bazar UMKM
  • Lomba Mewarnai & Menggambar
  • Senam Massal
  • Hiburan Organ
  • Puluhan doorprize menarik
  • dan masih banyak lagi

Suasana festival yang meriah dipadukan dengan keseruan fun run menjanjikan pengalaman tak terlupakan, terutama bagi generasi muda yang ingin olahraga sambil bersenang-senang.

Kategori Tiket

  1. Pelajar – Rp145.000
  2. Umum – Rp165.000

Panitia menargetkan Java Fun Run Fest 2025 menjadi salah satu ajang lari santai terbesar di wilayah Cilacap, melibatkan peserta dari berbagai kalangan dan komunitas.

Selain memberikan pengalaman berlari yang seru, acara ini diharapkan menjadi sarana edukasi gaya hidup sehat serta mempererat interaksi antarkomunitas.

Berbagai fasilitas juga telah disiapkan, mulai dari pos air minum, tim medis, marshall rute, medali finisher, hingga goodie bag sesuai kategori tiket.

Dengan konsep festival yang fresh dan rangkaian kegiatan yang meriah, Java Fun Run Fest 2025 siap memberikan pengalaman istimewa bagi seluruh peserta.

Pendaftaran
Daftar melalui website Tribun lewat tautan berikut:
https://booking.tribunnews.com/olahraga/java-fun-run-fest-2025

Informasi lengkap tersedia di Instagram resmi panitia:
@java.funrunfest

Baca juga: Lari Marathon Jadi Tren, Simak Tips Cegah Cedera dari Dokter Spesialis Olahraga

