Soundrenaline Sana Sini Palembang: Perayaan Musik & Kreativitas, Gaet Lebih dari 3.300 Penonton

SOUNDRENALINE 2025 - Rangkaian tur Soundrenaline Sana Sini 2025 kembali menggulirkan energinya ke berbagai kota, dan Sabtu lalu Palembang menjadi titik perayaan terbaru. Bertempat di area outdoor CGC One Citra Grand City dan Pinewoods Restaurant & Park, gelaran ini menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga pada hubungan, kolaborasi, serta ekosistem kreatif yang dirangkai dalam satu alur perjalanan.

Lebih dari 3.300 pengunjung hadir dan memenuhi dua lokasi festival yang mengusung format multitik dan multi-platform. Pendekatan baru ini membagi pengalaman ke dalam tiga ruang: The Stage, The Lab, dan The Space, sehingga penonton dapat berpindah dari konser besar ke ruang komunitas, hingga area leisure dengan atmosfer yang menyatu dengan alam.

Panggung Musik yang Menghubungkan Kota-Kota

Di Connection Stage CGC One, penampilan Ghea Indrawari, Bilal Indrajaya, The SIGIT, Dongker x Jason Ranti, serta sederet musisi Palembang seperti Alice Creek, Los Garelloz, Allenedrick, The Lantis, MAISONC, hingga CSF menghadirkan dinamika musik yang mencerminkan keberagaman skena Indonesia.

Bilal Indrajaya, yang sebelumnya tampil di Bandung, menyampaikan antusiasmenya usai manggung di Palembang.

“Seru banget main di Soundrenaline tahun ini, kemarin sudah sempet manggung di Bandung, sekarang di Palembang. Nanti ada lagi di Jakarta. Kalau bisa main di semua titik, kita main di semua titik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengalaman tampil di kota yang belum pernah dikunjungi sebelumnya memberi kesan khusus bagi para penonton di Palembang.

“Palembang jadi pengalaman yang tak terlupakan karena penontonnya juga seru-seru banget.”

Ghea Indrawari, yang tampil energik di Connection Stage, memberikan apresiasi terhadap penonton Palembang dan format baru festival Soundrenaline 2025.

“Hari ini seru. Seru performnya, penontonnya, panggungnya juga luar biasa. Aku seneng banget bisa jadi bagian dari Soundrenaline,” ungkap Ghea.

Ia menilai konsep Soundrenaline tahun ini memberi ruang berharga bagi talenta baru.

“Wadah seperti ini penting banget buat musisi yang lagi berkembang. Aku mewakili musisi-musisi pendatang baru mau mengucapkan thank you. Tahun depan diadain lagi yah.”

Kolaborasi & Koneksi: Inti dari Pengalaman Sana Sini

MAISONC, band pop asal Lampung yang baru pertama kali tampil di Palembang, mengungkapkan bagaimana Soundrenaline memperluas jejaring kreatif mereka.

“Dengan adanya Soundrenaline, kita dibantu untuk dikoneksikan dengan teman-teman musisi yang di luar Lampung. Dan sebaliknya. Semakin banyak koneksi kan akan semakin cepat kita dikenal orang,” ujar mereka.

Di Soundrenaline Sana Sini di Palembang, MAISONC juga menampilkan lagu kolaborasi terbaru bersama Winky Wiryawan.

“Dalam berkolaborasi, carilah orang yang tepat, yang frekuensi dan vibenya sama. Kolaborasi itu bisa cross marketing sehingga bisa menambah pendengar baru.”

The Lab, The Space, dan Pengalaman Multidimensi

Selain pertunjukan musik, Soundrenaline Palembang memperkuat pengalaman kreatif melalui The Lab di Pinewoods, yang menghadirkan talkshow “Talkative” bersama Summerlane dan Namoy Budaya, listening corner, hingga aktivitas DIY.

Tahun ini, visual artist Popo Mangun kembali berkolaborasi dengan Soundrenaline, merancang artwork merchandise yang mewakili lima kota rangkaian tur.

“Di 2025, aku membuat artwork untuk merchandise Soundrenaline. Lima titik kota aku wakilkan dengan color palette berbeda sebagai dasar desain karya ini. Merchandise yang aku design membawa semangat Soundrenaline sebagai sebuah movement, bukan sekadar festival musik,” jelas Popo.

The Space menghadirkan brand independen, F&B pilihan, serta live sablon dari Jama Jama. Program Pempek Ngampar bersama Dongker menjadi salah satu atraksi kuliner paling meriah di area ini.

Festival juga diperkaya dengan live graffiti oleh Jason Ranti, instalasi seni di area danau, jalur LED malam hari, hingga open mic “Nyanyi Bareng” bersama Moron Brothers.

Antusiasme Penonton di Kota Pempek

Bagi sebagian pengunjung, lokasi festival di CGC One menjadi daya tarik tersendiri.

Nadia, salah satu penonton, mengatakan, “Ini pertama kali ada festival yang diadakan di CGC One Palembang. Konsepnya unik dan variatif, jadi penonton gak bosen. Sering-sering ya buat acara seperti ini.”

Soundrenaline 2025 Menuju Puncak di Jakarta

Usai Palembang, rangkaian Sana Sini akan menuju Jakarta sebagai penutup besar pada 18–21 Desember 2025. Pengunjung dapat menikmati aksi Peter Bjorn & John, Isyana Sarasvati x Kasimyn, Pamungkas, Barasuara, The Panturas, WSATCC, Bilal Indrajaya & The Gentlemen, Grrrl Gang, The Adams, dan banyak lagi.

Bilal juga mengajak penonton untuk menyaksikan konsep spesial yang akan dibawanya di Soundrenaline Sana Sini di Jakarta, 19 Desember 2025 di Bengkel Space, Istora District.

“Di Soundrenaline Jakarta konsepnya akan beda nih, Bilal Indrajaya and The Gentleman. Kolaborasi dengan sahabat-sahabat saya yang saya banggakan, ada Marcel Siahaan, Jugo Djarot, dan Morat. Saya sangat excited karena kita akan manggung di hari ulang tahun saya dan hari di mana insya Allah anak saya lahir,” tutup Bilal.

Bagi penonton yang ingin menjadi bagian dari pengalaman unik ini, tiket sudah dapat diperoleh melalui situs dan kanal resmi Soundrenaline. Untuk informasi terbaru dan penjualan tiket, kunjungi https://soundrenaline.id dan Instagram resmi @soundrenaline.id.

