Ayara Hadirkan All You Can Eat Thailand: Nikmati Hotpot dan Grill Tanpa Batas

TRIBUNNEWS.COM - Menikmati kuliner Thailand kini semakin mudah dijangkau berkat konsep all you can eat yang menawarkan kebebasan mencicipi berbagai hidangan dalam satu tempat. Konsep ini memungkinkan pengunjung untuk mencoba berbagai menu khas Thailand tanpa khawatir terbatas oleh porsi atau harga. Tidak hanya memberikan variasi rasa, metode ini juga memudahkan orang untuk mengeksplorasi makanan baru yang mungkin sebelumnya jarang dicoba.

Salah satu daya tarik utama kuliner Thailand adalah kombinasi rasa manis, pedas, asam, dan gurih yang seimbang. Dari Tom Yum yang segar dan pedas hingga Pad Thai yang manis dengan tekstur kenyal, setiap hidangan punya karakteristik unik yang memanjakan lidah. Konsep all you can eat mempermudah pengunjung mencicipi lebih banyak hidangan sekaligus membandingkan rasa, sehingga pengalaman kuliner menjadi lebih lengkap.

Selain rasa, kepraktisan juga menjadi alasan popularitas konsep ini. Pengunjung bisa menikmati makanan sesuai selera tanpa harus memesan satu per satu. Hal ini juga membuat pengalaman makan bersama teman atau keluarga lebih seru karena semua orang bisa memilih menu favoritnya. Dengan suasana santai dan pilihan menu yang banyak, makan bersama menjadi lebih interaktif dan menyenangkan.

Dari sisi edukasi, konsep ini juga memberi kesempatan bagi orang untuk belajar lebih banyak tentang kuliner Thailand. Melalui interaksi dengan menu yang berbeda-beda, pengunjung bisa memahami bahan, bumbu, dan teknik memasak yang menjadi ciri khas masakan Thailand. Ini sekaligus membuka wawasan tentang ragam kuliner Asia Tenggara yang kaya rasa dan tradisi.

Memasuki ranah restoran, Ayara menghadirkan pengalaman all you can eat Thailand dengan pendekatan otentik. “Kami ingin pengunjung merasakan langsung sensasi makan ala Thailand dengan konsep hotpot dan grill sekaligus,” ujar Alex Rumondor, Founder Ayara.

Salah satu keunggulan Ayara adalah penggunaan panci grill-hotpot terbesar di Indonesia, berdiameter 53 cm, yang memungkinkan semua orang makan bersama tanpa rebutan.

Dari sisi harga, Ayara menawarkan pengalaman yang dianggap ramah di kantong. “Dengan harga mulai dari Rp239.000++, pengunjung bisa menikmati berbagai hidangan khas Thailand sebanyak yang mereka mau, termasuk Pad Thai, Thai Basil Beef Rice, dan beragam appetizer,” lanjutnya.

Lokasi juga menjadi pertimbangan penting bagi pengunjung. Ayara beroperasi di Grand Indonesia, East Mall, Lantai 5, yang mudah dijangkau baik dengan MRT maupun TransJakarta.

“Kami memilih lokasi strategis agar pengunjung bisa datang dengan nyaman, baik dari pusat kota maupun transportasi umum,” tambahnya.

Dengan kombinasi konsep all you can eat, hidangan otentik, dan lokasi strategis, pengalaman kuliner Thailand di restoran ini menjadi lebih praktis dan edukatif. Konsep hotpot dan grill yang digabungkan memungkinkan pengunjung bereksperimen dengan rasa, belajar tentang masakan Thailand, dan sekaligus menikmati momen bersama teman atau keluarga tanpa terbatas oleh porsi maupun waktu.