Skincare Herbal Sanga Sanga, Solusi Kulit Sehat Alami dengan Sentuhan Modern

SKINCARE HERBAL - Rangkaian skincare herbal Sanga Sanga by PT Kutus Kutus Herbal untuk perawatan kulit dari kepala hingga kaki.

TRIBUNNEWS.COM - Siapa bilang skincare herbal itu ribet dan hasilnya lama? Setelah sukses dikenal lewat produk minyak balur herbalnya, kini Sanga Sanga by PT Kutus Kutus Herbal menghadirkan rangkaian skincare herbal modern yang aman, nyaman dipakai, dan cocok untuk kebutuhan kulit masa kini.

Lewat transformasi identitasnya, Sanga Sanga menghadirkan skincare berbahan alami berkualitas tinggi yang bisa dipakai dari ujung kepala sampai kaki. Formulasinya dirancang supaya tetap lembut di kulit, aman untuk semua jenis kulit, dan praktis untuk rutinitas harian, tanpa perlu takut efek samping.

Baca juga: Generasi Z Lebih Percaya Produk Skincare yang Menggunakan Bahan Alami

Kalau kamu lagi cari skincare yang natural tapi tetap efektif, ini dia rangkaian lengkapnya!

1. Sanga Sanga Body Lotion – Energizing Aromatic

Body lotion ini jadi solusi buat kamu yang punya kulit kering dan butuh kelembapan tahan lama. Diperkaya dengan berbagai bahan alami seperti Tanamilah Tanahmu Oil, Olive Oil, Avocado Oil, Shea Butter, Argan Oil, Tea Green Oil, serta Vitamin C & E, lotion ini membantu menjaga kelembapan dan elastisitas kulit sepanjang hari.

Teksturnya ringan, cepat menyerap, dan langsung terasa lembut begitu diaplikasikan. Dipakai rutin, kulit terasa lebih lembap, terhidrasi, dan tampak lebih cerah. Cocok dipakai pagi, siang, atau malam sebagai pelembap harian.

Tersedia dalam dua varian aroma:

• Lavender – menenangkan

• Lemongrass – segar dan membangkitkan energi

Kemasan: 250 ml | Harga: Rp160.000

2. Sanga Sanga Body Soap – Relaxing Aromatic Jasmine

Sabun cair herbal dengan aroma Melati Keraton yang autentik dan mewah. Body soap ini membersihkan tubuh dengan lembut sekaligus memberikan sensasi relaksasi setiap kali mandi.

Formulanya tanpa scrub, jadi aman untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Dengan kandungan herbal seperti Olive Oil, Patchouli Oil, Melati Keraton Extract, Darkwood, dan Lavender, sabun ini membantu menjaga kelembapan kulit, mengurangi risiko gatal akibat biang keringat, jamur, dan bakteri, serta meninggalkan aroma wangi yang tahan lama.

Kemasan: 250 ml | Harga: Rp175.000

3. Sanga Sanga Body Balm for Dry Skin

Kalau kamu punya area kulit yang super kering, Body Balm ini jawabannya. Dirancang khusus untuk merawat bagian-bagian seperti siku, lutut, telapak tangan, telapak kaki, hingga area lipatan tubuh yang sering mengalami gesekan.

Body Balm ini membantu menjaga kelembapan kulit dan mencegah iritasi yang bisa membuat kulit semakin kering atau gelap. Dengan aroma Lavender yang lembut, kulit terasa lebih halus, nyaman, dan wangi sepanjang hari.

Kemasan: 100 gr | Harga: Rp170.000

4. Sanga Sanga Natural Face Cream – Jojoba Oil & Aloe Vera

Krim wajah harian yang nyaman dipakai pagi maupun malam. Teksturnya ringan, cepat menyerap, dan mudah dijadikan base sebelum makeup.

Natural Face Cream membantu menjaga kelembapan kulit, mendukung regenerasi kulit wajah, dan membuat tampilan kulit terlihat lebih sehat dan terawat. Dipakai rutin, krim ini membantu menyamarkan flek dan menjaga wajah tetap cerah serta lembut.

Aroma: Kenanga

Kemasan: 10 gr | Harga: Rp100.000

5. Sanga Sanga Facial Wash – For Brighter & Smoother Skin

Facial wash ini membersihkan wajah secara menyeluruh tanpa bikin kulit terasa kering. Dengan tekstur foam yang praktis, kamu bisa langsung pakai tanpa alat tambahan.

Diperkaya dengan Asam Sitrat, Gliserin, Avocado Oil, serta Vitamin C & E, facial wash ini membantu mengangkat kotoran, menjaga kelembapan kulit, dan membuat wajah terasa segar setelah mencuci muka. Aroma Jasmine yang autentik memberikan sensasi bersih sekaligus menenangkan.

Kemasan: 100 ml | Harga: Rp120.000

6. Sanga Sanga Face Mask – Avocado Oil & Matcha

Masker clay yang cocok buat kamu yang ingin hasil instan tanpa bikin kulit kering. Diperkaya dengan Avocado Oil dan Matcha, masker ini membantu membersihkan wajah secara mendalam, mengangkat kotoran, dan membuat kulit tampak lebih segar dan cerah hanya dalam sekali pakai.

Teksturnya lembut, tanpa scrub, jadi aman untuk kulit sensitif. Aroma alami avocado dan matcha bikin momen masking terasa lebih relaks.

Kemasan: 90 gr | Harga: Rp95.000

Ketersediaan Produk

Seluruh rangkaian skincare herbal Sanga Sanga sudah tersedia di modern market, marketplace resmi, mitra resmi, dan kanal distribusi resmi Sanga Sanga lainnya.

Baca juga: Jangan Asal Pilih, Skincare Ala Gen Z Miliki Bahan Aktif Bikin Kulit Cerah dan Lembab