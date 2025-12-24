Aslah Fit Run 2026 Siap Digelar di Sumenep, Hadirkan Lari Santai Bernuansa Budaya Madura

ASLAH FIT RUN - Aslah Fit Run 2026 akan digelar pada 11 Januari 2026 di Taman Adipura, Sumenep.Tersedia beberapa pilihan kategori lomba, yaitu 2K Kids, 2K Reguler, dan 5K

TRIBUNNEWS.COM - Aslah Pure Water akan menggelar acara lari santai bertajuk Aslah Fit Run 2026 pada 11 Januari 2026. Kegiatan ini akan berlangsung pada pagi hari di Taman Adipura, Sumenep, dan berkolaborasi dengan Tribun Booking sebagai platform pemesanan tiket resmi.

Aslah Fit Run 2026 dirancang sebagai ajang kebersamaan dan rekreasi sehat dalam menyambut awal tahun. Mengusung konsep fit run, acara ini mengombinasikan aktivitas olahraga ringan dengan unsur edukasi serta pengalaman festival outdoor yang kental dengan nuansa budaya Madura. Event ini akan diikuti peserta dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Beragam aktivitas menarik telah disiapkan oleh panitia, di antaranya Water Splash Zone, photo booth, race pack eksklusif, aneka kuliner, festival budaya, serta hadiah fresh money dengan total mencapai Rp10 juta. Keindahan kawasan Taman Adipura yang ikonik diharapkan mampu menambah semarak suasana acara dan memberikan pengalaman berkesan bagi para peserta.

Tersedia beberapa pilihan kategori lomba, yaitu 2K Kids, 2K Reguler, dan 5K. Menariknya, panitia juga menghadirkan promo diskon akhir tahun sebesar 25 persen yang berlaku pada periode 18–31 Desember 2025 untuk seluruh kategori tiket.

Pendaftaran dilakukan melalui website Tribun Booking dan aplikasi TribunX atau melalui link berikut,

https://booking.tribunnews.com/running/aslah-fit-run-2026

Melalui penyelenggaraan Aslah Fit Run, Aslah Pure Water ingin mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat yang seimbang, tidak hanya melalui aktivitas fisik tetapi juga dengan konsumsi air minum berkualitas. Kegiatan ini turut melibatkan komunitas olahraga, keluarga besar Aslah Pure Water, serta terbuka bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Untuk mendukung kenyamanan dan keamanan peserta, panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti pos air minum, tim medis, marshal rute, serta race pack yang disesuaikan dengan masing-masing kategori.

Dengan rangkaian acara yang meriah dan lokasi yang strategis, Aslah Fit Run 2025 diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mempererat kebersamaan, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep.