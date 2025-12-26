Sanga Sanga Hadirkan Produk Herbal Powder, Sabun, dan Dupa untuk Perawatan Harian
Sanga Sanga meluncurkan powder herbal, sabun batang, dan dupa aromaterapi berbasis tradisi untuk perawatan alami sehari-hari.
TRIBUNNEWS.COM - Transformasi Sanga Sanga nggak berhenti di minyak herbal aja. Lewat rangkaian produk perawatan tubuh dan herbal lainnya, Sanga Sanga menghadirkan solusi perawatan yang tetap berbasis tradisi, tapi lebih praktis dan relevan untuk kebutuhan sehari-hari.
Mulai dari sabun herbal, powder untuk terapi balur, sampai dupa aromaterapi, semuanya dirancang untuk nemenin rutinitas harian kamu yang pengin tetap sehat, bersih, dan rileks dengan cara alami.
Yuk, kenalan satu per satu!
1. Sabun Sanga Sanga Kaliku Kaliku Classic
Sabun herbal ini dibuat dari hasil ekstraksi Minyak Balur Sanga Sanga Classic. Meski berasal dari sisa ekstraksi, kandungan herbalnya tetap aktif dan kaya manfaat. Dengan scrub alami di dalamnya, sabun ini membantu membersihkan tubuh lebih maksimal, mengangkat kotoran, sekaligus menyegarkan kulit. Aroma rempahnya khas dan bikin badan terasa lebih fresh setelah mandi.
Cocok buat kamu yang:
- Ingin menjaga kulit tetap bersih dan terawat
- Punya masalah bau badan
- Suka sensasi mandi dengan aroma rempah alami
- Harga: Rp35.000 / pcs
2. Sabun Sanga Sanga Tanamilah Tanahmu Classic
Kalau kamu punya masalah kulit yang cukup membandel, sabun ini bisa jadi andalan. Dibuat dari hasil ekstraksi Minyak Tanamilah Tanahmu Classic dengan kandungan utama Minyak Nyamplung (Tamanu Oil), sabun ini bekerja bukan cuma sebagai pembersih, tapi juga perawatan kulit harian.
Manfaatnya membantu mengatasi:
- Panu, kadas, dan kurap
- Gatal-gatal akibat alergi
- Kulit kering, bersisik, atau pecah-pecah
- Sabun ini cocok buat kamu yang butuh perawatan kulit ekstra tapi tetap ingin pakai produk alami.
- Harga: Rp50.000 / pcs
3. Sabun Sanga Sanga Kaliku Kaliku Ultimate
Versi “lebih gentle” dari Kaliku Kaliku Classic. Sabun ini memberikan sensasi scrub yang lebih lembut, jadi tetap nyaman dipakai untuk semua jenis kulit. Aroma Jasmine yang lembut dan menenangkan bikin pengalaman mandi terasa lebih rileks, sementara kulit tetap bersih dan segar tanpa terasa kering.
Harga: Rp55.000 / pcs
4. Sabun Sanga Sanga Tanamilah Tanahmu Ultimate
Dirancang untuk kamu yang punya keluhan kulit tapi ingin sensasi mandi yang lebih nyaman. Varian Ultimate ini punya scrub yang lebih halus dibanding versi Classic, tapi tetap membantu membersihkan kulit secara menyeluruh. Dengan aroma Lemon yang segar dan bersih, sabun ini pas dipakai untuk rutinitas harian.
Harga: Rp75.000 / pcs
5. Sanga Sanga Powder
Sanga Sanga Powder adalah bubuk herbal yang berasal dari ekstraksi Minyak Balur Sanga Sanga, lalu diolah hingga sangat halus. Powder ini biasa digunakan sebagai boreh atau parem untuk terapi balur intensif. Biasanya dimanfaatkan untuk membantu pemulihan tubuh pada keluhan tertentu yang membutuhkan baluran lebih menyeluruh.
Cara Pakai:
- Ambil powder secukupnya
- Campurkan dengan Minyak Balur Sanga Sanga
- Hangatkan (cukup hangat, jangan mendidih)
- Oleskan ke area yang membutuhkan
- Diamkan hingga mengering
- Kemasan: 250 gr
- Harga: Rp99.000
6. Dupa Herbal Sanga Sanga
Untuk kamu yang suka relaksasi, meditasi, atau sekadar ingin suasana ruangan lebih tenang, Dupa Herbal Sanga Sanga bisa jadi pilihan. Dibuat dari bahan alami, termasuk bubuk Sanga Sanga, dupa ini menghasilkan aroma yang lembut dan menenangkan. Dengan abu dingin yang bisa menyala hingga ± 2 jam. Tersedia dalam dua aroma favorit, Jasmine dan Bunga Pudak.
Manfaatnya:
- Membantu menenangkan pikiran
- Mendukung relaksasi & meditasi
- Membuat suasana ruangan lebih damai dan nyaman
- Harga: Rp20.000 / kemasan (isi 20 batang)
Ketersediaan Produk
Seluruh rangkaian produk herbal Sanga Sanga sudah tersedia di modern market, marketplace resmi, mitra resmi, dan kanal distribusi resmi Sanga Sanga lainnya.
