Sanga Sanga Hadirkan Produk Herbal Powder, Sabun, dan Dupa untuk Perawatan Harian

TRIBUNNEWS.COM - Transformasi Sanga Sanga nggak berhenti di minyak herbal aja. Lewat rangkaian produk perawatan tubuh dan herbal lainnya, Sanga Sanga menghadirkan solusi perawatan yang tetap berbasis tradisi, tapi lebih praktis dan relevan untuk kebutuhan sehari-hari.

Mulai dari sabun herbal, powder untuk terapi balur, sampai dupa aromaterapi, semuanya dirancang untuk nemenin rutinitas harian kamu yang pengin tetap sehat, bersih, dan rileks dengan cara alami.

Yuk, kenalan satu per satu!

Baca juga: Solusi Sehat Secara Alami? Ini Dia Minyak Sanga Sanga, Diolah Secara Tradisional Dikemas Modern

1. Sabun Sanga Sanga Kaliku Kaliku Classic

Sabun herbal ini dibuat dari hasil ekstraksi Minyak Balur Sanga Sanga Classic. Meski berasal dari sisa ekstraksi, kandungan herbalnya tetap aktif dan kaya manfaat. Dengan scrub alami di dalamnya, sabun ini membantu membersihkan tubuh lebih maksimal, mengangkat kotoran, sekaligus menyegarkan kulit. Aroma rempahnya khas dan bikin badan terasa lebih fresh setelah mandi.

Cocok buat kamu yang:

Ingin menjaga kulit tetap bersih dan terawat

Punya masalah bau badan

Suka sensasi mandi dengan aroma rempah alami

Harga: Rp35.000 / pcs

2. Sabun Sanga Sanga Tanamilah Tanahmu Classic

Kalau kamu punya masalah kulit yang cukup membandel, sabun ini bisa jadi andalan. Dibuat dari hasil ekstraksi Minyak Tanamilah Tanahmu Classic dengan kandungan utama Minyak Nyamplung (Tamanu Oil), sabun ini bekerja bukan cuma sebagai pembersih, tapi juga perawatan kulit harian.

Manfaatnya membantu mengatasi:

Panu, kadas, dan kurap

Gatal-gatal akibat alergi

Kulit kering, bersisik, atau pecah-pecah

Sabun ini cocok buat kamu yang butuh perawatan kulit ekstra tapi tetap ingin pakai produk alami.

Harga: Rp50.000 / pcs

3. Sabun Sanga Sanga Kaliku Kaliku Ultimate

Versi “lebih gentle” dari Kaliku Kaliku Classic. Sabun ini memberikan sensasi scrub yang lebih lembut, jadi tetap nyaman dipakai untuk semua jenis kulit. Aroma Jasmine yang lembut dan menenangkan bikin pengalaman mandi terasa lebih rileks, sementara kulit tetap bersih dan segar tanpa terasa kering.

Harga: Rp55.000 / pcs

4. Sabun Sanga Sanga Tanamilah Tanahmu Ultimate

Dirancang untuk kamu yang punya keluhan kulit tapi ingin sensasi mandi yang lebih nyaman. Varian Ultimate ini punya scrub yang lebih halus dibanding versi Classic, tapi tetap membantu membersihkan kulit secara menyeluruh. Dengan aroma Lemon yang segar dan bersih, sabun ini pas dipakai untuk rutinitas harian.

Harga: Rp75.000 / pcs

5. Sanga Sanga Powder

Sanga Sanga Powder adalah bubuk herbal yang berasal dari ekstraksi Minyak Balur Sanga Sanga, lalu diolah hingga sangat halus. Powder ini biasa digunakan sebagai boreh atau parem untuk terapi balur intensif. Biasanya dimanfaatkan untuk membantu pemulihan tubuh pada keluhan tertentu yang membutuhkan baluran lebih menyeluruh.

Cara Pakai:

Ambil powder secukupnya Campurkan dengan Minyak Balur Sanga Sanga Hangatkan (cukup hangat, jangan mendidih) Oleskan ke area yang membutuhkan Diamkan hingga mengering Kemasan: 250 gr Harga: Rp99.000

6. Dupa Herbal Sanga Sanga

Untuk kamu yang suka relaksasi, meditasi, atau sekadar ingin suasana ruangan lebih tenang, Dupa Herbal Sanga Sanga bisa jadi pilihan. Dibuat dari bahan alami, termasuk bubuk Sanga Sanga, dupa ini menghasilkan aroma yang lembut dan menenangkan. Dengan abu dingin yang bisa menyala hingga ± 2 jam. Tersedia dalam dua aroma favorit, Jasmine dan Bunga Pudak.

Manfaatnya:

Membantu menenangkan pikiran

Mendukung relaksasi & meditasi

Membuat suasana ruangan lebih damai dan nyaman

Harga: Rp20.000 / kemasan (isi 20 batang)

Ketersediaan Produk

Seluruh rangkaian produk herbal Sanga Sanga sudah tersedia di modern market, marketplace resmi, mitra resmi, dan kanal distribusi resmi Sanga Sanga lainnya.

Baca juga: Skincare Herbal Sanga Sanga, Solusi Kulit Sehat Alami dengan Sentuhan Modern