Cileungsi Bubble Fun Run Siap Digelar, Lari Santai dengan Bubble dan Festival Musik

EVENT LARI - Komunitas Cileungsi Runners, KORMI, dan Kecamatan Cileungsi bekerja sama dengan Tribun Booking siap menghadirkan event lari bertajuk 'Cileungsi Bubble Fun Run' yang akan digelar pada 1 Februari 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Kabar gembira untuk para pecinta olahraga dan gaya hidup sehat di wilayah Bogor Timur!

Komunitas Cileungsi Runners, KORMI, dan Kecamatan Cileungsi bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing resmi siap menghadirkan event lari paling seru bertajuk 'Cileungsi Bubble Fun Run' yang akan digelar pada 1 Februari 2026.

Tak sekadar lari biasa, event ini menawarkan pengalaman unik dan penuh keseruan. Peserta akan berlari sejauh 5K dengan sambutan bubble melimpah, diiringi musik DJ yang memacu semangat, serta dukungan tim cheering dari ultras lokal yang siap menambah euforia.

Tak hanya itu, peserta juga akan berlari bersama selebgram, membuat suasana semakin seru dan berwarna. Pastinya, masih banyak kejutan menarik lainnya yang akan dihadirkan!

Berbeda dengan ajang lari kompetitif yang mengejar waktu, Cileungsi Bubble Fun Run mengutamakan kesenangan, kebersamaan, dan pengalaman berlari yang menyenangkan.

“Kami ingin mengajak warga Cileungsi dan sekitarnya untuk bergerak aktif dengan cara yang fun. Event ini ramah untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa,” ujar perwakilan dari Cileungsi Runners.

Selain pengalaman lari dengan bubble, panitia juga menyiapkan berbagai keseruan, antara lain:

Medali Finisher Eksklusif

Setiap peserta yang mencapai garis finish akan mendapatkan medali unik sebagai kenang-kenangan.

Race Pack Menarik

Berisi jersey eksklusif, kacamata pelindung, nomor dada (BIB), serta produk pendukung lainnya.

Festival Musik

Penampilan DJ yang siap menghibur peserta setelah menyelesaikan lari.

Doorprize Menarik

Berbagai hadiah seperti uang tunai, perlengkapan olahraga, hingga alat elektronik menanti peserta beruntung.

Menggandeng Komunitas Lokal

Sebagai penyelenggara, Cileungsi Runners berharap event ini dapat mempererat silaturahmi antarwarga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran di tengah aktivitas sehari-hari.

Segera daftarkan diri Anda dan keluarga, dan jangan lewatkan momen lari penuh tawa, bubble, dan warna!

Link pendaftaran https://booking.tribunnews.com/running/cileungsi-bubble-fun-run

Informasi pendaftaran dan detail rute dapat dipantau melalui akun media sosial Instagram @cileungsibubblefunrun atau TikTok @cileungsi.runners.