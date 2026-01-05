Bukan hanya Fleksibel, Sejumlah Prodi Universitas Terbuka Kembali Raih Akreditasi Unggul

TRIBUNNEWS.COM — Universitas Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu dan inklusif. Berdasarkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) yang ditetapkan pada 30 Desember 2025, sejumlah program studi di UT berhasil meraih akreditasi Unggul dan Baik Sekali sebagai bentuk pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan.

Adapun program studi jenjang sarjana yang meraih akreditasi Unggul meliputi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Biologi, serta Teknologi Pendidikan. Sementara itu, Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini (MPAD) memperoleh peringkat Baik Sekali. Status akreditasi tersebut berlaku selama lima tahun, hingga 29 Desember 2030.

Capaian ini merupakan hasil dari proses penilaian komprehensif yang dilakukan LAMDIK terhadap berbagai aspek akademik, mulai dari kurikulum, kualitas dosen, tata kelola program studi, hingga sistem pembelajaran yang diterapkan. Hasil akreditasi tersebut mencerminkan bahwa program-program studi UT telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten.

Sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, UT terus berupaya memastikan bahwa fleksibilitas pembelajaran tetap sejalan dengan kualitas akademik. Mahasiswa UT berasal dari berbagai latar belakang dan wilayah, namun seluruhnya memperoleh layanan pendidikan yang terstruktur, terukur, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Akreditasi Unggul dan Baik Sekali ini menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi yang terbuka dapat tetap menjaga standar mutu yang tinggi. Sistem pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi memungkinkan UT menjangkau lebih banyak masyarakat, tanpa mengesampingkan kualitas proses belajar mengajar.

Lebih dari sekadar capaian institusional, pengakuan ini memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan lulusan. Akreditasi mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pendidikan, sekaligus menjadi landasan penting dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional.

Capaian tersebut juga sejalan dengan komitmen Universitas Terbuka dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas, dengan memastikan akses pendidikan tinggi yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perluasan akses pendidikan berkualitas turut berkontribusi pada SDGs 10 tentang Pengurangan Ketimpangan.

Universitas Terbuka terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu akademik, memperkuat inovasi pembelajaran, serta menjaga relevansi program studi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Capaian akreditasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan UT dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang terbuka, bermutu, dan berdampak nyata.

