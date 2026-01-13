Rabu, 14 Januari 2026
Flexing Camp HCI 2026 Digelar di Lembang, Simak Jadwal dan Harga Tiketnya

Flexing Camp HCI 2026 hadir di Lembang pada 31 Januari–1 Februari. Cek jadwal, lokasi, dan info tiketnya di sini.

zoom-inlihat foto Flexing Camp HCI 2026 Digelar di Lembang, Simak Jadwal dan Harga Tiketnya
Istimewa
FLEXING CAMP 2026 - Suasana camping modern di Flexing Camp HCI yang digelar Habitat Camp Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Habitat Camp Indonesia (HCI) kembali menggelar event camping bertajuk Flexing Camp HCI 2026. Mengusung konsep camping modern dengan suasana santai dan estetik, acara ini mengajak peserta menikmati pengalaman camping di tengah hutan pinus dengan vibes yang too good not to flex.

Flexing Camp HCI 2026 akan berlangsung pada 31 Januari–1 Februari 2026 di Wood Forest, Lembang, Bandung. Event ini menjadi ajang berkumpulnya pecinta camping modern untuk menikmati alam, kebersamaan komunitas, sekaligus menciptakan momen seru yang layak diabadikan.

Untuk memudahkan proses pembelian tiket, Flexing Camp HCI 2026 berkolaborasi dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing resmi. Peserta dapat melakukan pendaftaran dan pembelian tiket secara online dengan praktis dan aman.

Tiket event tersedia dalam beberapa paket:

  • Regular Camp (4 orang): Rp312.000
  • Motocamp (2 orang): Rp212.000

Pendaftaran telah dibuka dengan kuota terbatas.

Pembelian tiket dapat dilakukan melalui website Tribun Booking, aplikasi TribunX, atau melalui tautan berikut:
https://booking.tribunnews.com/olahraga/flexing-camp-habitat-camp-indonesia-2026

Bagi kamu yang ingin merasakan pengalaman camping dengan konsep berbeda, penuh vibes, dan suasana alam yang menenangkan, Flexing Camp HCI 2026 bisa menjadi agenda awal tahun yang sayang untuk dilewatkan.

Lembang Bandung
Flexing Camp HCI 2026
camping
Admin: Sponsored Content
