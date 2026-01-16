Giatkan Inklusi Keuangan Digital, Bank Raya Dorong Optimalisasi Program Loyalitas Pelanggan

PROGRAM PESTA RAYA - Sebagai bagian dari flagship loyalty program, Raya Poin Flash Sale mengajak nasabah yang telah mengumpulkan poin melalui transaksi dan menabung di Aplikasi Raya untuk ditukarkan ke barang elektronik, maupun voucher belanja. Program ini merupakan bagian dari Program Pesta Raya yaitu program loyalitas nasabah yang berlangsung mulai 8 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai bank digital BRI Group, Bank Raya terus mendorong inklusi keuangan digital di Indonesia melalui berbagai program menarik. Sebagai bagian dari flagship loyalty program, Raya Poin Flash Sale mengajak nasabah yang telah mengumpulkan poin melalui transaksi dan menabung di Aplikasi Raya untuk ditukarkan ke barang elektronik, maupun voucher belanja.

Program ini merupakan bagian dari Program Pesta Raya yaitu program loyalitas nasabah yang berlangsung mulai 8 Agustus 2025 hingga 31 Januari 2026 untuk meningkatkan saldo tabungan dan bertransaksi di Aplikasi Bank Raya.

Di program Pesta Raya, nasabah berkesempatan meraih hadiah langsung dari penukaran poin untuk mendapatkan berbagai reward menarik seperti Logam Mulia, Smartphone & Tablet, Gadget & Accessories, Home appliances. Terdapat pula hadiah-hadiah yang akan diundi langsung pada periode akhir program, yaitu 1 unit BYD Seal, 2 Motor Listrik Alva Cervo, 3 unit Samsung S25 Ultra dan 100 pemenang untuk Uang berupa Saldo Tabungan senilai Rp1 juta.

Kicky Andrie Davetra selaku Direktur Bisnis Bank Raya mengatakan, "Sebagai bank digital kami memiliki peran krusial dalam mendorong percepatan inklusi keuangan. Hal ini merupakan komitmen kami sebagai digital attacker BRI Group untuk memperkuat posisi kami sebagai bank digital yang terpercaya dan menjadi bagian dari keseharian transaksi finansial para nasabah."

"Hadirnya loyalty program dan berbagai gimmick menarik di Aplikasi Raya ini akan semakin menambah pengalaman terbaik nasabah ketika bertransaksi perbankan," sambungnya.

Sebagai bank yang berada dalam ekosistem BRI Group dengan jaringan terluas di seluruh Indonesia, Bank Raya terus hadir melengkapi kebutuhan masyarakat. Bank Raya memungkinkan para pelaku usaha dan komunitas di Indonesia untuk mengakses fitur dan produk yang memudahkan mereka untuk mengelola keuangan personal dan usaha.

Beragam fitur dan produk yang ada di Aplikasi Raya memungkinkan masyarakat mendapatkan pengalaman terbaik dalam siklus pengelolaan uang, mulai dari melakukan perencanaan keuangan, mengelola pengeluaran, hingga menabung secara efektif.

Dengan produk dan fitur di Aplikasi Raya yang makin komprehensif, tentunya minat masyarakat dalam bertransaksi dan mengumpulkan Raya Poin makin meningkat. Hingga Desember 2025, total poin nasabah yang dapat ditukarkan hadiah langsung maupun kupon undian di program Pesta Raya mencapai jumlah 1,5 miliar poin.

Poin didapatkan melalui penambahan saldo dan menjaga saldo di level membership, termasuk transaksi QRIS, transfer BI Fast, transfer online, top up e-wallet, pembelian pulsa prabayar dan pascabayar, pembayaran PLN, pembelian token listrik dan pembayaran kartu kredit.

"Sebagai digital attacker BRI Group, kami terus berkomitmen untuk berinovasi menyediakan solusi bank digital yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, kami membuktikan untuk selalu adaptif dan solutif dalam memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah.” tutup Kicky.

