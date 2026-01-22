Jumat, 23 Januari 2026
Munas SDI 2026 Tegaskan Arah Strategi Penjualan di Era AI, Brando Tengdom Kembali Jadi Ketua Umum

Munas SDI 2026 membahas strategi penjualan di era AI dan kembali memilih Brando Tengdom sebagai Ketua Umum periode 2026–2029.

Munas SDI 2026 Tegaskan Arah Strategi Penjualan di Era AI, Brando Tengdom Kembali Jadi Ketua Umum
STRATEGI PENJUALAN ERA AI - Munas SDI 2026 membahas strategi penjualan di era AI dan kembali memilih Brando Tengdom sebagai Ketua Umum periode 2026–2029. 

 

  • Munas SDI 2026 digelar di Jakarta sebagai forum evaluasi organisasi sekaligus penegasan strategi penjualan di era kecerdasan buatan (AI), termasuk perubahan pola penjualan berbasis rekomendasi AI.
  • Diskusi strategis “Selling in the Age of AI Answers” menekankan pentingnya transformasi cara berpikir sales leader agar adaptif terhadap perilaku konsumen yang semakin digital.
  • Brando Tengdom kembali terpilih sebagai Ketua Umum SDI periode 2026–2029

 

TRIBUNNEWS.COM - Sales Director Indonesia (SDI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) 2026 di Hotel Mercure Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Munas ini menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penegasan arah strategi SDI dalam menghadapi perubahan dunia penjualan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selain agenda organisasi, Munas SDI 2026 dirangkai dengan diskusi strategis bertajuk Selling in the Age of AI Answers. Diskusi tersebut membahas pergeseran pola penjualan, dari pendekatan berbasis mesin pencari menuju rekomendasi berbasis teknologi AI yang semakin memengaruhi perilaku konsumen.

Founder Sales Director Indonesia, Dedy Budiman M.Pd, dalam paparannya menekankan pentingnya transformasi cara berpikir para sales leader agar mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap penjualan yang semakin digital.

PENGURUS SDI - Kiri ke kanan : Agusnur Widodo - Tjandra Lianto - Jul Darmawan - Rudy Gunawan - Megawati Hamid - Brando Tengdom - Catherine L Ary - Marcellina - Feri Lasman - Galatia Chandra - Ivony Santje
PENGURUS SDI - (Kiri ke kanan) 
Agusnur Widodo - Tjandra Lianto - Jul Darmawan - Rudy Gunawan - Megawati Hamid - Brando Tengdom - Catherine L Ary - Marcellina Bun- Teddy Pohan - Galatia Chandra - Ivonny Santje

Menurut Dedy, pemanfaatan AI dalam proses penjualan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar pelaku penjualan tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan perilaku konsumen.

Puncak Munas ditandai dengan pemilihan Ketua Umum SDI. Melalui forum musyawarah, Brando Tengdom kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua Umum SDI periode 2026–2029, melanjutkan kepemimpinannya pada periode sebelumnya.

Dalam sambutannya, Brando menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota SDI atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan program-program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi yang relevan dengan tantangan ekonomi dan dunia penjualan saat ini.

BAHAS TANTANGAN AI - Sales Director Indonesia (SDI)

“Apa yang sudah baik selama tiga tahun terakhir akan kita perkuat. Ke depan, kami akan menghadirkan program-program baru yang benar-benar dibutuhkan member dan relevan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang,” ujar Brando.

Melalui Munas 2026 ini, SDI menegaskan posisinya sebagai wadah para sales leader Indonesia untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan membentuk strategi penjualan yang relevan di era AI.

