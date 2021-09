Bea Cukai Gelar Acara Bedah Buku Raih Beasiswa S2 Luar Negeri, Ayo Daftar!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam upaya mendukung gerakan literasi nasional dan menularkan semangat membaca buku ke masyarakat luas, Bea Cukai menggelar acara bedah buku virtual yang akan dilaksanakan pada Senin, 27 September 2021. Terbuka untuk umum dan tanpa biaya pendaftaran, acara ini akan menghadirkan Rendy Padmanaba, seorang pegawai muda Bea Cukai yang saat ini sedang menempuh program master di Columbia University Amerika Serikat dengan beasiswa dari LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Tubagus Firman Hermansjah, pada Kamis (23/09) mengatakan acara bedah buku ini akan mengulas tiga buku yang ditulis Rendy dalam perjalanannya meraih beasiswa S2 ke luar negeri. "Ada tiga buku yang akan dibedah, yaitu buku Mindset & Riset, buku Skill Set & Reset, dan buku Database Beasiswa S2, semuanya karya Rendy Padmanaba yang berisikan segala hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa. Mulai dari membentuk mindset yang benar, melakukan riset tentang berbagai hal, meningkatkan kemampuan bahasa inggris hingga menulis esai dan CV, dan juga transformasi diri. Semua hal tersebut dimaksudkan agar pembaca buku dapat menjadi calon penerima beasiswa yang "stand out from the crowd" dan terpilih menjadi awardee," jelasnya.

Firman pun menegaskan bahwa acara bedah buku ini dapat diikuti oleh masyarakat umum dan tidak dipungut biaya, "Semua orang bisa mendaftar, gratis. Kami membuka pendaftaran hingga Sabtu, 25 September 2021. Calon peserta bisa mendaftar di bit.ly/BedahBuku_S2LN_2021 dan link Zoom akan dikirimkan ke tiap-tiap peserta."