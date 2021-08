GoTo Financial Tingkatkan Peluang Bisnis UMKM Ritel Lewat KONTAG 

GoTo Financial memperkenalkan solusi terbaru untuk pengembangan kompetensi UMKM non-kuliner, yaitu Komunitas Retail GoTo Financial (KONTAG), Rabu (25/8/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - GoTo Financial, entitas teknologi yang menyediakan layanan keuangan dan solusi bisnis bagian dari Grup GoTo, terus melengkapi rangkaian solusinya untuk semua pelaku usaha dari berbagai bidang supaya bisa bangkit bersama di masa pandemi.

Solusi komprehensif tersebut telah terbukti membantu pelaku usaha di mana ada tren kenaikan positif transaksi mitra usaha yang bergabung di ekosistem GoTo Financial, yaitu Midtrans, Selly, Moka, dan GoStore.

Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat hingga 3 kali lipat jika dibandingkan sebelum pandemi dan total transaksi juga meningkat hingga hampir 6 kali lipat.

CEO Grup GoTo dan CEO GoTo Financial, Andre Soelistyo mengatakan, hari ini GoTo Financial memperkenalkan solusi terbaru untuk pengembangan kompetensi UMKM non-kuliner, yaitu Komunitas Retail GoTo Financial (KONTAG).

Inisiatif ini khusus ditujukan kepada mitra usaha kecil menengah dari berbagai industri mulai dari industri fesyen, handicraft, penyedia jasa kecantikan, hingga pedagang eceran.

"KONTAG menaungi mitra usaha gabungan Moka dan GoStore, Midtrans, Selly, serta GoSend dan GoShop. Komunitas ini merupakan bagian dari inisiatif Akademi Mitra Usaha (KAMUS) yang telah melatih lebih dari 50.000 UMKM di seluruh Indonesia selama tahun 2021," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (25/8/2021).

Andre menjelaskan, misi perusahaan tidak hanya untuk memberikan solusi terbaik kepada konsumen, tetapi juga menghadirkan solusi bisnis lengkap bagi pengusaha UMKM ritel untuk mengembangkan dan memperbesar skala usahanya di Indonesia.

"Mitra usaha kami sangat istimewa karena sebagai bagian dari ekosistem GoTo Financial, mereka bisa mendapatkan akses tidak hanya ke solusi teknologi. Tetapi, juga menjadi bagian dari komunitas mitra usaha yang memiliki akses kepada berbagai pelatihan untuk meningkatkan peluang bisnis mereka," katanya.

Tidak berhenti di pengusaha kuliner dan penjual marketplace, perusahaan juga mendukung pelaku berbagai bidang usaha lainnya, dari penyedia jasa kecantikan, bengkel, pedagang eceran, hingga industri fesyen serta handicraft agar semua bisa bangkit bersama di masa pandemi ini.