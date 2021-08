PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) Persiapkan Tiga Inisiasi Bisnis Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) akan akan terus melakukan inovasi atas bisnis yang ada.

Ada berapa inisiasi bisnis yang tengah dipersiapkan, seperti Lembaga Kliring di Pasar Fisik Emas Digital, Lembaga Kliring Aset Kripto, serta Lembaga Kliring Perdagangan Karbon.

"Untuk itu, secara internal KBI juga terus menyiapkan diri, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sumber daya manusianya,” ungkap Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2021).

Dikatakannya, perseroan yang baru memperingati HUT ke-37 ini, memiliki 3 lini bisnis, yaitu sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik Komoditas Timah Batangan, serta sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang.

Dari sisi kinerja, dalam 3 tahun terakhir (2019–2021), BUMN ini berhasil mencatatkan kinerja yang cukup mengkilap, bahkan ditahun 2020 dimana Indonesia berada di tengah pamdemi, KBI berhasil tumbuh dengan mencatatkan kinerja meningkat.

Baca juga: PT Kliring Berjangka Pastikan Petani dan Pemilik Komoditas Bisa Registrasi di Masa PPKM Level 4

"Hingga semester I 2021, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) mencatatkan pendapatan sebesar Rp. 77,4 Miliar, dengan laba sebesar Rp 43,9 Miliar," kata Fajar.

Sebelumnya tahun 2019, KBI mencatatkan pendapatan sebesar Rp 131 Miliar dengan laba sebesar Rp 50,3 Miliar dan tahun 2020, pendapatan yang diraih mencapai Rp 154 Miliar, dengan laba sebesar Rp 66,4 Miliar.

Kinerja positif yang dicatatkan KBI ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, seperti The Best Financial Performance of Indonesia Best BUMN Award 2020, serta BUMN Brand Award 2020.

Fajar menambahkan, sebagai BUMN, pihaknya juga memiliki peran sebagai akselerator ekonomi masyarakat sehingga berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan diarahkan untuk bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

"Jadi programnya tidak hanya sekedar dalam bentuk charity semata, namun lebih mengedepankan aspek Creating Shared Value.

Baca juga: PT Kliring Berjangka Indonesia Sukses Implementasikan Core Value BUMN, Empat Ini Ganjarannya

Salah satu kegiatan yang mengadopsi konsep CSV adalah program agro industry dan pemberdayaan wanita tani di Dusun Selopamioro, Bantul, Yogyakarta," katanya.

“Terkait dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, KBI juga menggabungkan program TJSL dengan kemitraan Resi Gudang.

Untuk itu, kami juga telah mengajak beberapa BUMN lain untuk turut serta. Sampai dengan saat ini, beberapa BUMN sudah menunjukkan kesiapannya untuk bersama menjalankan progam ini.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, KBI sejak tahun 2020 juga telah mengimplementasi dan menginternalkan core value BUMN, yaitu AKHLAK.

Dalam implementasinya, KBI telah meraih penghargaan sebagai runner up di ajang AKHLAK Award 2021 untuk 4 kategori, yaitu Indeks Implementasi Amanah tertinggi, Indeks Implementasi Adaptif tertinggi, Indeks Implementasi Kompeten tertinggi, serta Indeks Implementasi Kolaboratif tertinggi.