Siap Pintar Bersama Versi Terbaru GURU dari Kelas Pintar

Kelas Pintar luncurkan campaign SIAP PINTAR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam upaya untuk terus mengoptimalkan pembelajaran online, Kelas Pintar luncurkan campaign SIAP PINTAR dan memperkenalkan versi terbaru dari GURU, sebuah layanan kelas online interaktif bersama para Guru Ahli dari Kelas Pintar.

Melalui versi terbaru dari GURU, para siswa kini bisa langsung bertanya selama sesi Kelas berlangsung melalui teks, foto dan telepon, untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.



Selain itu, versi terbaru dari GURU juga menghadirkan materi yang LEBIH LENGKAP & JELAS karena di dalamnya, para siswa bisa melihat kembali rekaman sesi Kelas yang telah berlangsung dan mendapatkan materi pendukung sesuai dengan topik yang dipelajari.

Agar proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan/tidak membosankan, materi yang disajikan oleh Guru Ahli dikemas secara bervariasi dan ditampilkan dengan User Interface menarik yang kaya akan fitur.



"Berdasarkan riset yang kami lakukan, live teaching atau Kelas Online yang interaktif merupakan salah satu fitur yang paling diminati oleh siswa untuk menunjang pembelajaran yang telah mereka dapat dari sekolah. Ini menjadi salah satu alasan kami untuk meluncurkan versi terbaru dari GURU," jelas Fernando Uffie, Founder dan CEO Kelas Pintar.

Lebih lanjut, Uffie mengatakan bahwa penyempurnaan GURU tidak sekadar menambahkan layanan live teaching, tapi juga updgrade fitur dan user interface dalam upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.



"Kami ingin para siswa merasakan pengalaman belajar layaknya di sekolah. Karena di versi terbaru GURU, para siswa bisa berinteraksi dengan Guru Ahli melalui teks, foto ataupun telepon dalam upaya untuk menguatkan pemahaman mereka terhadap materi yang baru mereka pelajari di sekolah," ujar Uffie.



Sebagai informasi, GURU dari Kelas Pintar didesain selaras dengan program semester pada kurikulum nasional, sehingga materi yang diajarkan melalui kelas online sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah.

Karena sejatinya, GURU dari Kelas Pintar memang didedikasikan sebagai pendamping belajar siswa dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang apa yang mereka pelajari di sekolah.



Saat ini, GURU dari Kelas Pintar tersedia untuk siswa dari kelas 4 hingga 12. Untuk siswa kelas 4 sampai 6, ada 2 mata pelajaran yang dapat diikuti yakni Matematika dan Tematik.

Sedangkan untuk kelas 7 sampai 9, ada 5 mata pelajaran yakni Matematika, IPA Terpadu, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPS Terpadu. Sedangkan untuk kelas 10 sampai 12 ada 7 mata pelajaran yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Kimia, Matematika, Fisika, Biologi, dan Matematika IPA.



Setiap sesi dalam GURU akan berlangsung selama 60 menit dan setiap mata pelajaran akan diajarkan 1 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk kelas 4-6 akan ada 2 sesi per minggu, kelas 7-9 akan dapat 5 sesi per minggu dan lelas 10-12 akan memperoleh 7 sesi per minggu.



Setiap harinya, sesi terbagi menjadi tiga waktu yakni pukul 15:00-16:00, lalu pukul 16:30-17:30 dan pukul 19:00-20:00.

Sehingga setiap siswa dapat mengikuti sesi sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang sudah dijadwalkan.



Dalam campaign SIAP PINTAR, terdapat 3 pilihan paket berlangganan dengan manfaat yang berbeda-beda yaitu Belajar bareng GURU, Latihan bareng GURU dan GURU.

Dengan berlangganan paket Belajar bareng GURU, siswa akan mendapatkan kelas online interaktif, materi belajar super lengkap dan 100 KOIN untuk berTANYA langsung kepada Guru Ahli.

Jika berlangganan paket Latihan bareng GURU, siswa akan mendapatkan kelas online interaktif, ribuan soal latihan dengan berbagai tingkat kesulitan dan 100 KOIN untuk berTANYA langsung kepada Guru Ahli.

Dan ketika berlangganan paket GURU, siswa akan mendapatkan kelas online interaktif, video pembelajaran dan belajar terencana sesuai jadwal.



Selama peride campaign SIAP PINTAR berlangsung, pada siswa akan mendapatkan penawaran khusus untuk berlangganan 3 pilihan paket tersebut. Paket Belajar bareng GURU bisa dibeli hanya dengan Rp 295ribu/bulan.

Sedangkan paket Latihan bareng GURU bisa dibeli hanya dengan Rp 205ribu/bulan. Dan paket GURU bisa dibeli hanya dengan Rp 160ribu/bulan.



Ketiga paket tersebut juga tersedia untuk periode berlangganan selama 12 bulan dengan harga masing-masing Rp 1.470.000 untuk paket Belajar bareng GURU, Rp 1.190.000 untuk paket Latihan bareng GURU dan Rp 1.050.000 untuk paket GURU.



"Lahir dari riset market membuat GURU dari Kelas Pintar hadir dengan fitur lebih baik dan biaya berlangganan yang lebih kompetitif," pungkas Uffie.