WEGE Sabet Dua Penghargaan di Ajang ICSRA IV 2021

Reynas Abdila/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) kembali meraih dua penghargaan atas kinerjanya di bidang CSR dalam ajang Indonesia CSR Award 2021 (ICSRA-IV-2021) yang digelar hybrid di Prama Sanur Beach Bali, Denpasar, Bali, Jumat (27/8/2021).

WEGE meraih predikat 1st The Best CSR of The Year 2021 dan Direktur Utama WEGE Nariman Prasetyo dinobatkan sebagai The Best CEO for CSR of The Year 2021

Head of PR dan CSR PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) Firlan menuturkan apresiasi ini menjadi kebanggaan sekaligus trigger bagi WIKA Gedung.

"Pastinya akan menjadi inspirasi bagi kami untuk dapat menjalankan program CSR yang lebih baik lagi, tentunya berorientasi pada CSV, yang pastinya akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan, lingkungan dan masyarakat," ujarnya dikutip Sabtu (28/7/2021).

Penilaian yang dilakukan kepada para peserta meliputi aspek; analisa data, Annual Report dan/atau Sustainability Report, Website, Company Profile, Data Publik, serta Interview langsung melalui Virtual Online.

ICSRA-IV-2021 merupakan apresiasi tertinggi kepada perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia yang memiliki program-program CSR yang bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerimanya.

ICSRA-IV-2021 kali ini mengambil tema "CSR & _Business Sustainability - Awakening during the Covid-19, Pandemic-2021”.

Tema ini sangat relevan dengan program CSR WEGE, yang secara konsisten dan berkomitmen berpartisipasi dalam penanganan covid-19 dengan pembangunan fasilitas kesehatan khusus pasien Covid-19.

Sebagai informasi, WEGE membangun dan merenovasi lebih dari 10 Rumah Sakit yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia sebagai fasilitas penanganan Covid-19.

Empat diantaranya menggunakan teknologi modular dan baru-baru ini, WEGE telah menyelesaikan pembangunan selama 30 hari fasilitas penanganan Covid-19 RS Modular Tanjung Duren.

"Program CSR lainnya dalam aspek sosial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya perusahaan agar masyarakat dapat survive di masa pandemi adalah pemberdayaan UMKM melalui pelatihan keterampilan di Co-working Space dan area komersial di teras Braga Bandung," lanjutnya.