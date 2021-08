Chandra Asri Jamin Bahan Baku APD Penuhi Kebutuhan Tenaga Medis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk terus menunjukkan kontribusinya di masa pandemi Covid-19, satu di antaranya menjamin ketersediaan bahan baku alat pelindung diri (APD).

"Chandra Asri menjamin ketersediaan bahan baku APD dalam negeri melalui produk PP Trilene HS35NW, untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang menjadi garda depan dalam penanganan Covid-19," kata VP of Corporate Relations and Sustainability Chandra Asri, Edi Rivai dalam keterangannya, Senin (30/8/2021).

Menurutnya, perseroan juga berkolaborasi dengan PT Duaroda Saranatama dalam mengembangkan Carrier Box Vaccine untuk keperluan distribusi vaksin jarak dekat.

"Perseroan berkomitmen untuk mengedepankan upaya-upaya keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan tanggung jawab sosial perusahaan melalui empat pilar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sosial dan lingkungan," kata Edi.

Selain itu, kata Edi, Chandra Asri turut serta dalam program berkelanjutan terutama pengelolaan sampah plastik.

Salah satunya dengan ikut serta dalam Forum Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), yang bertujuan mengurangi sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025.

"Bentuk nyata yang Chandra Asri lakukan dalam mendukung program pengelolaan sampah plastik, dimulai dengan edukasi perubahan perilaku dalam program World Clean Up Day dan Aksi Bersih Pantai Paku yang diikuti lebih dari 336 peserta dan berhasil mengelola 26.636 Kg sampah plastik," papar Edi.

"Chandra Asri juga berkontribusi dalam pembangunan jalan aspal plastik, pada tahun 2020 telah dilakukan di sepanjang 42,74 km dan mengelola sampah plastik sebanyak 234,1 ton," sambungnya.

Atas perihal tersebut, perseroan meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (ICSRA) 2021, yang diselenggarakan majalah Economic Review.

"Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan, Chandra Asri berkomitmen pada 3 prinsip: People, Planet, Profit dengan mengadopsi pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG). Memulai perjalanan bisnis yang berkelanjutan, Chandra Asri terus meningkatkan kinerja dan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan masyarakat sekitar dan lingkungan," tuturnya.

Tiga penghargaan tersebut adalah The Best Indonesia – CSR Senior Leader 2021 untuk kategori Industri Non Finance – Public Company yang diraih oleh VP of Corporate Relations and Sustainability Chandra Asri Edi Rivai.

Kemudian, juara umum peringkat dua Best of the Best CSR of The Year 2021, dan peringkat kedua The Best CSR of The Year 2021 untuk kategori Public Company for Industry.