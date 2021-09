Dipimpin Wanita, Badan Kementerian Dijital Jepang Diresmikan Hari Ini

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Badan kementerian dijital Jepang (Digital Agency) Rabu ini (1/9/2021) diresmikan operasinya dan dipimpin oleh wanita, berlokasi satu gedung dengan kantor Yahoo Japan.

Digital Agency akan membuat prosedur administrasi secara online menggunakan Kartu Nomor Saya (myNumber Card), Badan Digital akan mendorong pengembangan sistem yang mencakup kementerian dan lembaga untuk digitalisasi pendidikan dan perawatan medis.

Badan Digital bertanggung jawab atas digitalisasi sertifikat vaksinasi untuk corona baru dan pembangunan sistem keterkaitan kartu penting lainnya.

Yoko Ishikura, seorang sarjana bisnis, ditunjuk sebagai pemimpin kantor tersebut.

Awalnya, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengangkat ahli IT semua, tetapi tidak terjadi.

Total ada sekitar 600 karyawan, 200 di antaranya berasal dari sektor swasta seperti perusahaan IT, para ahli IT.

Penanggung jawab sumber daya manusia berkata, "Kasumigaseki dan sektor swasta memiliki budaya yang sangat berbeda sehingga kita mulai dari keadaan yang cukup kacau mungkin saat ini."

Isu pertama tampaknya adalah apakah unit campuran publik-swasta dapat berkomunikasi dan membuat keputusan dengan cepat dan tepat.

"Saya Profesor Emeritus di Universitas Hitotsubashi, tapi itu hanya judulnya saja, saya bekerja sendiri sebagai konsultan independen," tulis Ishikura dalam profilnya di LinkedIn.

Selain itu juga dia menuliskan riwayat kerjanya sebagai berikut:

Strategic Advisor Avarain Graphic, Non Executive Director, Sekisui Chemical Co.,Ltd, Non Executive Director TSI Holdings, Trustee Nagamori Culture Foundation, Member of the Board Shiseido.