IndiHome Gandeng Viu untuk Suguhkan Hiburan Korea dan Asia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - IndiHome 'Rawat' Budaya Korea dengan menyuguhkan tayangan hiburan Korea dan Asia melalui IndiHome TV.

Bisnis internet milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) tersebut, bekerja sama dengan Viu, layanan streaming video over the top (OTT) pan-regional dari PCCW Ltd.

Executive General Manager TV dan Video Telkom AA Gede Mayun menerangkan lewat kerja sama ini, IndiHome dan Viu resmi menghadirkan tayangan hiburan Korea dan Asia terbaik di IndiHome TV mulai 1 September 2021.

Baca juga: 7 Drama Korea Tayang September 2021: Ada Lost Dibintangi Ryu Jun Yeol Tayang 4 September

“Dengan senang hati kami mengumumkan kolaborasi IndiHome bersama Viu, spesial untuk para pecinta drama Korea. Kami yakin kolaborasi ini akan memperkaya tayangan hiburan Korea dan Asia," ujarnya melalui tayangan virtual, Rabu (1/9/2021).

Viu dikenal menghadirkan hiburan Asia termasuk serial drama, anime, film, dan variety show dari Korea, Indonesia, Thailand, Tiongkok, dan Jepang.

Baca juga: LINK NONTON Drama Korea Ongoing Sub Indo: Hometown Cha-Cha-Cha Tayang Perdana 28 Agustus 2021

Sementara Country Head Viu Varun Mehta mengungkapkan, dengan adanya kerja sama ini, seluruh pelanggan IndiHome TV dapat mengakses berbagai tayangan di Viu secara mudah, hanya dengan one touch access dan easy billing.

"Kami juga sangat senang karena Viu Original Indonesia Assalamualaikum Calon Imam Season 2 yang akan dirilis tahun ini, dapat dinikmati pelanggan IndiHome TV," kata Varun Mehta.