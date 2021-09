Dukung Ekosistem Digital, START CX First Summit 2021 Siap Digelar Akhir Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tokopedia akan menggelar START CX First Summit 2021 pada 4 September 2021 untuk membentuk ekosistem kolaboratif sekaligus mendukung kemajuan talenta digital di Indonesia.

"Acara ini akan berkolaborasi dengan mitra strategi dengan target membantu semua penjual dan pembeli untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman," kata Co-Founder dan Vice Chairman Tokopedia Leontinus A. Edison, Rabu (1/9/2021).

START CX First Summit 2021akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional pada Sabtu, 4 September 2021 pukul 09.00-17.00 WIB dan disiarkan di situs Tokopedia Academy dan YouTube Inside Tokopedia.

Menurut Leontinus, kunci mempertahankan kelangsungan bisnis adalah memastikan pelanggan mendapatkan layanan dan pengalaman berbelanja dengan baik.

Baca juga: Kebocoran Data Ancam Pertumbuhan Ekonomi Digital

"Tokopedia menyelenggarakan START CX First Summit 2021 sebagai bentuk memberikan edukasi mengenai pelayanan ke pelanggan," ujarnya.

Baca juga: Pandemi, Crowdo Ajak 120 Pelaku Usaha Digitalisasikan Faktur dan Purchace Order

START CX First Summit 2021 mengusung tema Reimagining the Right Blend of Human Touch, Technology, and Data Analytics for the Best Customer Experience.

Acara ini akan menghadirkan diskusi dengan praktisi dari berbagai bidang, seperti perbankan, asuransi, telekomunikasi, hingga pemerintah.

Foto: Konferensi pers START First Summit 2021, Rabu (1/9/2021).