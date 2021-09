Punya Banyak Fitur, Aplikasi Trading HSB Investasi Dapat Unduhan 1 Juta Lebih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perdagangan pasar valuta asing dan derivatif tetap memberikan kinerja berkilau pada tahun 2021.

Pasar ini terus bertumbuh pada semester I tahun ini. Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI/ ICDX) mencatat pertumbuhan kinerja pasar multilateral hingga 57,9 persen pada paruh pertama tahun ini.

Total nilai transaksi mampu menyentuh angka Rp 126 Triliun pada pasar valuta asing dan derivatif.

ICDX memprediksikan bahwa pasar masih akan terus berkembang hingga akhir tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi diberbagai negara.

Di tengah pertumbuhan dan persaingan pasar yang signifikan, perusahaan fintech di bidang perdagangan berjangka komoditi PT Handal Semesta Berjangka (HSB) terus mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek.

Hendrik Hartono Direktur Utama HSB mengatakan, setelah berhasil meluncurkan aplikasi trading seluler all in one, aplikasi HSB dilengkapi sejumlah banyak fitur untuk mendukung kebutuhan para nasabah dalam melakukan trading.

"Aplikasi HSB disambut baik dan diterima sebagai aplikasi trading yang popular, hal ini dibuktikan dengan jumlah unduhan aplikasi HSB yang mencapai lebih dari 1 juta kali," ujarnya, Kamis (2/9/2021).

Dia menjelaskan, kualitas aplikasi ini sudah dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang berhasil didapatkan. Tahun ini, HSB menyabet “Most Improved Broker of The Year 2021” dari Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Sebagai aplikasi trading seluler yang mampu meraih penghargaan, HSB memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan aplikasi trading lainnya.

HSB selalu mengedepankan kualitas pelayanan bagi para nasabah. Aplikasi HSB memakai teknologi tinggi dalam mengintegrasikan berbagai fitur.

