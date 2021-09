Gandeng Pemprov DKI dan OJK, Bank DKI Genjot Literasi Keuangan untuk Pelajar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank DKI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot literasi keuangan untuk pelajar.

Kali ini, Bank DKI membidik pelajar SMA Negeri 111, Jakarta Utara untuk diberikan pengetahuan sektor keuangan.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, kegiatan literasi keuangan ke pelajar dengan menyampaikan produk dan layanan perbankan Bank DKI yang ditujukan kepada penerima KJP Plus.

"Peserta literasi keuangan juga dikenalkan kepada program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar)," ucap Herry, Jumat (3/9/2021).

Menurutnya, Kejar merupakan salah satu program OJK dan industri perbankan dalam mendorong program peningkatan literasi, dan inklusi keuangan bagi kelompok pelajar.

Hingga Juli 2021, Bank DKI telah memiliki 1,31 juta Number of Account Kejar yang terdiri dari 1,12 juta pemegang KJP, 183 ribu pemegang rekening Tabungan Simpel, serta non Tabungan Simpel non KJP sebanyak 4,3 ribu rekening.

Selain meningkatkan literasi keuangan, Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi terhadap 200 orang pelajar dengan vaksin Sinovac.

Sebelumnya Bank DKI telah melaksanakan kegiatan sentra vaksinasi sejak Juli hingga Agustus 2021 dengan total pemberian vaksinasi 7.847 orang.

"Kami berharap keadaan akan segera pulih dan Jakarta kembali sehat dan produktif," kata Herry.