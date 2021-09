Naik Lagi, Harga Batubara Acuan September 2021 Tembus 150,03 Dolar AS per Ton

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, Harga Batubara Acuan (HBA) bulan September 2021 ditetapkan berada pada angka 150,03 dolar Amerika Serikat (AS) per ton.

Angka ini naik 19,04 dolar AS per ton dibanding HBA bulan Agustus 2021, yang mencapai angka 130,99 dolar AS per ton.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan, terdongkraknya HBA ini disebabkan permintaan batubara yang terus meningkat di China.

Hal tersebut akibat naiknya kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batubara domestik di negara tersebut.

"Ini adalah angka yang cukup fenomenal dalam dekade terakhir,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

“Permintaan China yang tinggi melebihi kemampuan produksi domestiknya serta meningkatnya permintaan batubara dari Korea Selatan dan kawasan Eropa seiring dengan tingginya harga gas alam melambungkan HBA ke angka 150,03 dolar AS per ton," sambungnya.

Agung kembali mengatakan, faktor-faktor di atas telah mendorong harga batubara global ikut terimbas naik dan mencatatkan rekor dari bulan ke bulan.

Sebelumnya, HBA sempat melandai pada Februari hingga April 2021.

Namun, HBA mencatatkan kenaikan beruntun pada periode Mei-Juli 2021 hingga menyentuh angka 115,35 dolar AS per ton di Juli 2021.