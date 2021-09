Danone Indonesia Jadi Best Company to Work for in Asia Versi HR Asia

Laporan Wartawan Tribunnews, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2021. Ini menjadi kali kedua bagi perusahaan untuk mendapatkan apresiasi terhadap komitmennya akan perkembangan para karyawan.

Danone Indonesia juga mendapatkan predikat sebagai Most Caring Companies dalam ajang WE CARE yang diselenggarakan oleh HR Asia, lembaga media publikasi internasional untuk para professional di bidang Human Resources.

Penghargaan ini diterima oleh Connie Ang, CEO Danone Indonesia pada 7 September 2021 secara virtual.



Connie Ang, CEO Danone Indonesia menyatakan, penghargaan ini menjadi kebanggaan dan motivasi bagi perusahaannya setelah mendapatkan penghargaan serupa untuk kedua kalinya.

"Di Danone, kami terus berusaha untuk memberikan karyawan lingkungan terbaik untuk bekerja, memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan yang sangat krusial khususnya di masa pandemi," ujarnya.

Di masa pandemi, Danone juga berupaya untuk bertransformasi sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Perusahaan telah melakukan adaptasi untuk berinteraksi secara digital dan upaya kolaborasi antar fungsi yang ada di perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan juga membuat prioritas untuk memastikan kesehatan karyawan berupa panduan kesehatan, pemberian healthy kit, pembangunan fasilitas touch-less, monitoring dan evaluasi karyawan secara berkala, dan lain-lain.

Beragam inisiatif ini juga membawa Danone Indonesia juga dinobatkan sebagai Most Caring Companies 2021.



“Kita harus cepat beradaptasi dengan cara kerja tanpa kontak, mengadopsi budaya pemberdayaan, bukan pengawasan, menerapkan kemampuan baru, menginterpretasi data dan implementasi digitalisasi kami dengan cepat dan bukan hanya Do Agile, tetapi juga Be Agile,” kata Connie.

HR Asia Award merupakan program pengakuan untuk organisasi yang telah divalidasi oleh karyawannya sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan tempat terbaik untuk bekerja.

Hal ini dilakukan melalui pengukuran terhadap praktik Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dan yang menunjukkan tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi dan budaya tempat kerja yang sangat baik.



Tahun ini penghargaan Best Companies to Work for in Asia dilakukan juga di negara lain, yakni China, Uni Emirat Arab, Hongkong, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Vietnam.