IPTV Investasi 40 Juta Dolar AS di Migo Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) investasi 40 juta dolar AS atau sekitar Rp 568 miliar (kurs Rp 14.200 per dolar AS) ke PT Teknologi Migo Indonesia (Migo).

Suntikan modal tersebut untuk mempercepat perluasan jangkauan Migo mencapai 100 juta masyarakat Indonesia di seluruh Pulau Jawa pada akhir 2022.

Direktur Utama IPTV Ade Tjendra mengatakan, investasi strategis tersebut akan menggabungkan sumber daya perseroan dengan teknologi unik Migo untuk mempercepat digitalisasi pemirsa free-to-air milik MNC.

"Didukung dengan berbagai konten unggulan milik perseroan dan jangkauan Migo yang terus berkembang pesat, kami berharap dapat menjangkau puluhan juta orang yang tidak memiliki akses ke layanan OTT, atau memiliki keterbatasan atas beban kuota data berkelanjutan," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Kawal Investasi Jepang di Infrastruktur Transportasi

Sebagai bagian dari kolaborasi strategis, pada Juni 2021, Migo Indonesia telah meluncurkan Vision+ di Migo untuk menghadirkan pengalaman OTT Vision+ milik MVN kepada pelanggan offline.

Migo Indonesia menargetkan 20 juta pelanggan bulanan berbayar bagi layanan Vision+ di Migo dengan membayarkan sebesar Rp 15.000 per bulan pada 2025.

Pendiri Migo Barrett Comiskey mengatakan, Migo secara unik dan eksklusif berinovasi bagi 3 miliar konsumen di pasar negara berkembang.

"Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 200 juta masyarakat yang under-innovated," ucapnya.

"Para individu dan keluarga tersebut pada dasarnya ingin berpartisipasi penuh dalam abad digital kita, dan Migo dapat mewujudkan hal tersebut," sambung Barrett.