Raih Pendanaan Seri A Rp 89 Miliar, Fintech Asal Singapura Siap Ekspansi ke Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan fintech asal Singapura, Jenfi, meraih pendanaan Seri A sebesar 6,3 juta dolar AS atau setara Rp 89 miliar yang dipimpin Monk’s Hill Ventures.

Investor lainnya termasuk Golden Equator Ventures and Korea Investment Partners (via the GEC-KIP Fund), 8VC, ICU Ventures and Taurus Ventures.

Dana Series A tersebut akan digunakan untuk pengembangan produk, akuisisi konsumen dan ekspansi pasar di Asia Tenggara termasuk ke Indonesia.

Co-Founder dan CEO Jenfi, Jeffrey Liu mengatakan, layanan pembiayaan Jenfi yang menyasar usaha kecil menengah (UKM) di Asia Tenggara, khususnya UKM yang telah go digital.

Jeff sapaan Jeffrey menyebut, tiga hal utama yang membedakan pembiayaan UKM Jenfi dengan pinjaman UKM dari perusahaan fintech peer-to-peer lending lainnya di Indonesia.

“Pertama, pembiayaan UKM melalui platform Jenfi dikhususkan penggunaan dananya untuk membiayai kegiatan pemasaran, seperti digital marketing dan pembiayaan inventaris guna mendukung kinerja penjualan setiap peminjam UKM," kata Jeff dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

"Sehingga harapan kami mereka tidak hanya dapat bertahan ditengah pandemi, namun juga dapat bertumbuh pesat. Kami menyebutnya sebagai Growth Financing," sambungnya.

Kedua, kata Jeff, pinjaman akan dibayar dengan skema bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh penjualan bulanan UKM tersebut.

Dengan kata lain, Jenfi akan mengambil sejumlah persentase kecil dari penjualan bulanan UKM peminjam secara bertahap, sampai pinjaman berikut bunganya lunas sesuai rencana pembayaran yang disepakati dalam perjanjian.