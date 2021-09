BAT Indonesia Kembangkan Talenta Lokal untuk Jadi Pemimpin Perubahan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan sektor manufaktur, BAT Indonesia melakukan inovasi dan beradaptasi setiap waktu untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi setiap karyawannya.

"Sebagai perusahaan multinasional, kami berkomitmen untuk mengembangkan talenta-talenta lokal, dan menjadi pemimpin perubahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik," kata Direktur HR & Inclusion BAT Indonesia Widyo Rulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Upaya menciptakan suasana kerja yang positif di BAT Indonesia, diakui pihak luar dengan diterimanya penghargaan lima tahun berturut-turut.

BAT Indonesia memperoleh penghargaan Best Companies to Work for in Asia, serta menjadi salah satu dari tiga perusahaan peraih Golden Award dalam program penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2021.

Penghargaan ini merupakan sebuah program pengakuan bagi organisasi sebagai tempat kerja terbaik di wilayah Asia, yang diukur melalui berbagai kriteria penting.

Kriteria tersebut mencakup keunggulan perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari keterlibatan karyawan, peluang pembelajaran dan pengembangan, kompensasi dan tunjangan, hingga keunggulan tempat kerja.

Para pemenang penghargaan telah melalui beberapa tahap yang cukup ketat.

Dimulai dari proses screening administrasi, survei terhadap karyawan menggunakan Total Engagement Assessment Model (TAEM), proses audit, dan presentasi di hadapan para dewan juri kredibel dari berbagai bidang.