Pasokan Listrik untuk Ajang World Superbike Dinyatakan Aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, pasokan energi listrik cukup untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, termasuk pada saat penyelenggaraan event World Superbike (WSBK).

Arifin Tasrif menyatakan hal itu saat melakukan kunjungan ke KEK Mandalika yang dikembangkan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kamis (16/9/2021).

“Sistem back up UPS (Uninterruptible Power Supply) juga harus disiapkan untuk Kawasan The Mandalika. Secara keseluruhan, melihat perkembangan JKK yang ada di The Mandalika ini sudah bagus dan mudah-mudahan siap pada bulan November mendatang,” ujarnya.

Arifin megatakan, PLN telah menyiapkan listrik untuk kebutuhan kelistrikan di JKK sebesar 5,19 MVA sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian Surat Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara ITDC dan PT PLN (Persero) pada 30 Juni 2021 di Balawista, The Mandalika.

Direktur Operasional dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo mengucapkan terima kasih dan dukungan Pemerintah melalui Kementerian ESDM, terkait suplai keandalan pasokan listrik.

ITDC saat ini masih merampungkan pengembangan KEK Mandalika di NTB dan kawasan The Nusa Dua, Bali, untuk mendukung gelaran World Superbike (WSBK) November 2021, Pre Season Test MotoGP pada Februari 2022, dan MotoGP pada Maret 2022.