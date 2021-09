Syailendra Ogan: Penghargaan IHCA-IV-2021 Memotivasi Kita Tingkatkan Profesionalisme

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (Wika Gedung) kembali mendapatkan penghargaan di tengah pandemi Covid-19.

Emiten kontraktor bersandi saham WEGE ini meraih Human Capital (HC) dalam ajang Indonesia Human Capital Award 2021 (IHCA-IV-2021).

Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko (DKHCMR) WEGE, Syailendra Ogan menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

"Ini adalah kinerja dan hasil bekerja kita semua, sehingga kita bisa mencapai penghargaan ini, semoga lebih memotivasi kita semua untuk meningkatkan profesionalisme kita dalam mengelola perusahaan,” kata Syailendra dalam sambutannya, Sabtu (18/9/2021).

Di kategori Anak Perusahaan BUMN Tbk. WEGE meraih 3rd.The Best of IHCA of The Year 2021 dengan predikat Platinum (Very Excellent) dan Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko (DKHCMR) WEGE Syailendra Ogan dinobatkan sebagai The Best Indonesia HC Director In Service Innovation Leader of The Year 2021.

Penilaian yang dilakukan kepada para peserta meliputi aspek Business Impact, Strategic Map, Talent Management & Organizational Capabilities, Manpower Planning, Sourcing & recruitment Strategy, HRIS & Technology, Learning & Development, Corporate Culture, Employee Engagement, Performance Management, serta CSR or Employee Contribution to Community.

Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi WEGE dalam hal pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk menunjang peningkatan kinerja perusahaan.

Indonesia Human Capital Award VII- 2021 (IHCA-VII-2021) merupakan bentuk Apresiasi dan Penghargaan Tertinggi yang diberikan kepada Perusahaan di Indonesia.

IHCA memiliki tujuan untuk mendorong dan memotivasi praktik pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia guna meningkatkan produktivitas, daya saing, dan Human Capital Index secara global.