Survei: ABB Indonesia, Salah Satu Perusahaan Ternyaman untuk Bekerja di Asia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - HR Asia menyematkan predikat kepada perusahaan teknologi ABB sebagai “Best Companies to Work for in Asia” 2021 untuk kategori industri engineering.

Predikat "Best Company to Work in Asia" 2021 diberikan kepada ABB dan dan 45 perusahaan lain di Indonesia yang dianggap berhasil menerapkan employee engagement kelas dunia dan menciptakan tempat kerja berkualitas tinggi.

Country Managing Director ABB Indonesia Michael Hose mengatakan, penghargaan ini menunjukkan keberhasilan ABB Indonesia melalui tantangan selama pandemi.

"Kami menggunakan setiap kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih kreatif dalam upaya membangun dan menjaga hubungan dengan para karyawan dengan selalu melakukan yang terbaik untuk mendukung dan mengembangkan talenta para karyawan agar kami dapat terus tumbuh dan mewujudkan cita-cita bersama,” ujarnya, Senin (20/9/2021).

Michael Hose mengatakan, dalam menghadapi tantangan tak terduga akibat situasi pandemi, ABB Indonesia mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan dengan memberikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah agar produktivitas tetap terjaga.

Pihaknya menyediakan dukungan konseling profesional melalui Program Pendampingan Karyawan agar para karyawan dan keluarganya memiliki akses ke para ahli yang terlatih.

Perusahaannya juga menerapkan protokol kesehatan ketat di fasilitas manufakturing perusahaan, sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia.

Seremoni penyampaian penghargaan untuk ABB Indonesia dilakukan 7 September 2021 melalui virtual disaksikan para praktisi sumber daya manusia dari sejumlah negara di Asia.

Tahun 2021 ini HR Asia menyelenggarakan survei di 12 negara meliputi Indonesia, Kamboja, China, Hong Kong,India, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

William Ng, Pemimpin Redaksi Business Media International, penerbit HR Asia mengatakan, dalam surveinya di Indonesia bertajuk “Total Engagement Assessment Model” (TEAM) pihaknya melibatkan 15.820 responden dari 250 perusahaan.

Survei dilakukan untuk mendapat masukan menyeluruh mengenai kebutuhan dan ekspektasi serta tingkat keterikatan (engagement level) karyawan dengan perusahaan.

Survei tersebut menemukan sejumlah insight kunci terkait hal yang dapat membuat karyawan bahagia di perusahaan serta harapan mereka terhadap perusahaan.