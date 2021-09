Gratis! 5 Diskusi Panel di Sundance Film Festival: Asia 2021 yang Bisa Kamu Ikuti

TRIBUNNEWS.COM - Sundance Film Festival: Asia 2021 akan segera diselenggarakan pada 23–26 September 2021 mendatang. Selain sesi screening film-film pilihan Sundance Film Festival yang banyak dinanti, akan ada juga sesi diskusi panel yang akan menambah wawasan mengenai industri perfilman. Tentu saja, pembicara yang didatangkan juga tidak main-main. Beberapa di antaranya adalah Joko Anwar, Angga Sasongko, dan Mira Lesmana.

Sesi diskusi panel ini bisa diikuti oleh siapa saja dengan gratis, lho! Penonton bisa menyaksikannya melalui platform TikTok @SundanceFFAsia atau di website Sundance Collab. Nah, topik apa saja sih yang akan dibahas dalam sesi diskusi panel ini? Kita simak bersama, yuk!

1. IDN Media mempersembahkan: Film Outlook - Industri film Indonesia dari tahun 2016, era pandemi, hingga potensi yang mungkin terjadi pasca pandemi

Setelah Presiden Joko Widodo membuka Daftar Negatif Investasi, investor asing mulai berinvestasi pada beberapa sektor di industri perfilman Indonesia, termasuk cabang bioskop baru dan produksi. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan laju pertumbuhan industri film di Tanah Air.

Pada tahun 2016 hingga awal tahun 2020, penonton film Indonesia meningkat secara signifikan. Namun, semuanya sempat terhenti akibat COVID-19. Mira Lesmana (Pendiri Miles Films), Angga Sasongko (Pendiri Visinema Pictures), dan Chand Parwez Servia (Presiden Direktur Starvision) akan membagikan cerita mengenai bagaimana mereka dapat bertahan, mulai dari masa keemasan industri perfilman di Indonesia, era pandemi, hingga ledakan fantastis yang kemungkinan bakal terjadi pasca pandemi.

Jangan lewatkan sesi ini, ya, guys! Diskusi ini akan disiarkan secara langsung di TikTok (@SundanceFFAsia) pada hari Kamis 23 September, pukul 11:00 WIB. Stay tuned!

2. IDN Media mempersembahkan: Women in Film Industry

Sesi ini akan menyajikan perjalanan industri perfilman di Indonesia melalui kacamata perempuan. Para feminis boleh, nih, ikutan. Tak hanya memberikan fakta tentang bagaimana mereka dapat bertahan di suatu bidang yang didominasi oleh laki-laki, diskusi ini juga akan berbagi informasi mengenai pengalaman mereka saat pertama kali bergabung sebagai pendatang baru, hingga akhirnya dapat menjadi seorang profesional yang dikenal oleh banyak orang.

Diskusi yang akan disiarkan secara langsung di TikTok (@SundanceFFAsia) pada Kamis 23 September, pukul 15:00 WIB ini akan dihadiri oleh filmmaker Nia Dinata (Berbagi Suami), penulis naskah Gina S. Noer (Habibie & Ainun), dan produser Susanti Dewi (Moammar Emka's Jakarta Undercover).

Selain itu, pakar industri dari luar Indonesia, Sue Turley (SVP of XRM Media) dan Amanda Salazar (Head of Programming and Acquisitions of Argo) pun hadir untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai isu tersebut di industri perfilman. Jangan sampai kelewatan, ya!