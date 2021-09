Dorong Industri Tekstil Tanah Air, Cotton Council International Gelar Cotton Day 2021

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cotton Council International (CCI) Indonesia berkomitmen terus mendorong pertumbuhan bisnis industri tekstil Tanah Air dengan menggelar Cotton Day 2021.

Konferensi virtual bertemakan "Sustainability and Transparency You Can Trust" menghadirkan banyak ahli industri yang memberikan informasi, agar dapat membantu para mitra CCI dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Seminar ini dihadiri oleh Anh Dung (Andy) Do selaku perwakilan CCI di Indonesia, Michael F. Kleine selaku Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Amerika, Steve Dyer selaku Global Head of Marketing Louis Dreyfus Company dan masih banyak lainnya.

Perwakilan CCI di Indonesia Anh Dung (Andy) Do, menjelaskan saat ini semakin banyak perusahaan-perusahaan besar global mulai tertarik dengan apa disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

"CCI hadir untuk memberikan dukungan, khususnya untuk pelaku bisnis di industri tekstil, guna melakukan transformasi industri dengan mengadaptasi tuntutan konsumen terkait produk tekstil yang mengedepankan keberlanjutan, transparansi serta ketertelusuran," tutur Andy Do saat konferensi pers virtual, Kamis (23/9/2021).

Sebagai informasi, Cotton Council International (CCI) merupakan asosiasi perdagangan nirlaba yang mempromosikan serat kapas Amerika Serikat (AS) dan produk kapas manufaktur di seluruh dunia dengan merek dagang Cotton USA.

Melalui Cotton Day 2021, CCI ingin memberikan informasi yang dapat membantu para mitra dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, seperti melalui inisiatif industri kapas AS seperti U.S. Cotton Trust Protocol.

"Ini merupakan bukti nyata dari komitmen CCI untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan para pelaku dan pakar industri untuk memajukan industri tekstil Tanah Air," tambah Andy Do.

U.S. Cotton Trust Protocol adalah program industri kapas AS yang menetapkan standar baru untuk kapas yang ditanam secara berkelanjutan.