Spesifikasi Pesawat N219 Nurtanio Buatan Indonesia, Diklaim Andal untuk Muatan Kargo hingga SAR

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia secara resmi telah memiliki pesawat buatan lokalnya yang dinamai N219 Nurtanio.

Pada tahun 2020 lalu, pesawat ini telah melewati proses sertifikasi dari otoritas penerbangan.

Dikutip dari Kompas.com, pengujian sertifikat tersebut dilakukan oleh Otoritas Kelaikudaraan Sipil Direktorat Kelaikanudaraan dan Pengoperasian (DKPPU) dari Kementerian Perhubungan.

Hasil pengujian tersebut menyatakan pesawat N219 Nurtanio telah lulus dan dinyatakan memenuhi CASR Part 23 (Airworthiness Standars for Aeroplanes in the Normal, Utility, Acrobatic or Commuter Category).

Pesawat N219 Nurtanio akan digunakan untuk kebutuhan sipil sehingga pengujian dengan sertifikasi merupakan hal yang paling penting.

Wujud dari pesawat buatan Indonesia, N219 Nurtanio. (indonesian-aerospace.com)

Spesifikasi Pesawat N219 Nurtanio

Dikutip dari laman Dirgantara Indonesia, pesawat ini digunakan untuk menjangkau wilayah terpencil di Indonesia dan kebutuhan yang terkait dengan ekonomi.

Selain itu, kapasitasnya dapat ditumpangi hingga 19 penumpang termasuk pilot dan awak pesawat dengan berat maksimum bawaan adalah 2.313 kilogram.

Pesawat N219 Nurtanio juga memiliki konfigurasi yang digunakan untuk menjalankan misi-misi seperti transportasi pasukan, konfigurasi evakuasi medis, transportasi kargo, pengawasan, dan Search and Rescue (SAR).

Model amfibi juga disiapkan untuk jenis pesawat ini.