Menkeu AS Kumpulkan CEO Perusahaan Finansial, Bahas Risiko Gagal Bayar Utang Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memanggil para pemimpin perusahaan finansial besar dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut dilakukan Yellen terkait meminta bantuan mereka dalam dukungan untuk menekan Partai Republik agar mendukung menaikkan atau menangguhkan plafon utang.

Seperti dilansir Tribunnews dari Bloomberg, Yellen menghubungi Chief Executive Officer (CEO) seperti Jamie Dimon dari JPMorgan Chase & Co., Jane Fraser dari Citigroup Inc., Charlie Scharf dari Wells Fargo & Co, Brian Moynihan dari Bank of America Corp. dan seorang pejabat senior di Goldman Sachs Group Inc.

Seruan itu adalah tanda terbaru dari meningkatnya tekanan pada pemerintah AS untuk mencegah potensi krisis jika tidak lagi dapat meminjam uang untuk membayar tagihannya.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Selasa meloloskan RUU yang akan menangguhkan plafon utang selama lebih dari satu tahun, tetapi langkah itu hampir pasti gagal di Senat.

Yellen mengatakan Departemen Keuangan dapat menghabiskan kapasitasnya untuk membayar kewajiban AS sekitar bulan Oktober.

Jika RUU DPR AS gagal, Demokrat dapat memilih untuk menaikkan plafon utang melalui prosedur jalur cepat yang tidak memerlukan dukungan Partai Republik.

Orang-orang yang mengetahui panggilan itu mengatakan, Yellen meminta para eksekutif untuk berbicara secara terbuka tentang masalah ini.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan menolak berkomentar, seperti yang dilakukan JPMorgan, Citigroup dan Bank of America. Goldman Sachs dan Wells Fargo tidak segera berkomentar.