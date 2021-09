SDM yang Kuasai Teknologi Dibutuhkan untuk Ciptakan Ekosistem Digital

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sagara Technology menggelar HR Tech Summit yang mengupas pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, pada 22 dan 23 Oktober 2021.

"Acara ini diadakan untuk memperkenalkan pentingnya talenta digital bagi pertumbuhan digitalisasi perusahaan, menggali tren SDM saat ini untuk merekrut talenta digital, dan peran Sagara dalam membantu melahirkan startup terbaik tanah air dengan menyediakan talenta digital terbaik di Indonesia," kata Adi Arriansyah, CEO Sagara Technology dalam keterangannya, Jumat (24/9/2021).

Kegiatan ini menghadirkan pembicara Dr. Hedi M. Idris, Head of Center for HRD on ICT Profession and Certification Kemkominfo, dan Setiaji, Chief of Digital Transformation Kementerian Kesehatan.

Serta, Herdy Harman, Former Chief of Human Capital Officer Telkom Group & BRI; Abd. Wahid Wijaya, VP Culture Transformation BRI; Pratomo Soedarsono, Head of HR Bank Jago, Lisa Qonita, Head of HR Development Indosat serta sejumlah profesional HR.

Dia mengatakan, optimalisasi potensi digital yang berkelanjutan diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang terintegrasi secara digital serta pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

"Untuk mengoptimalkan potensi digital tersebut, tenaga kerja atau SDM yang memiliki keterampilan di bidang teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang ekosistem digital Indonesia," kata Adi Arriansyah.

Sementara kampanye #GoBIGinDigital yang sebelumnya telah dipaparkan, merupakan bentuk dedikasi Sagara Technology untuk terus memajukan perekonomian Indonesia yang sepenuhnya berbasis digital.

Dengan diadakannya acara HR Tech Summit, diharapkan perusahaan yang membutuhkan talenta digital dapat berkembang sekaligus mengadaptasi sistem yang terintegrasi dengan dukungan solusi dari Sagara Technology sekaligus berkontribusi bagi perkembangan masa depan teknologi Indonesia.