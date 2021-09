Kohler Bold Design Awards Tantang Arsitek Hingga Pengembang Hasilkan Karya Inovatif di Dunia Desain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

JAKARTA, INDONESIA – Kohler Asia Pacific Kitchen & Bath mencari profesional berbakat menciptakan inovasi dalam industri perhotelan, perumahan dan properti komersial melalui kompetisi KOHLER Bold Design Awards (KBDA).

Ini kompetisi KBDA keempat kalinya yang diselenggarakan di Asia Tenggara dan pertama kalinya diselenggarakan sebagai kompetisi regional yang mencakup Vietnam, Filipina, Indonesia, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Malaysia.

"Kompetisi ini adalah platform untuk menampilkan karya dalam bidang desain dan inovasi. Para juri yang merupakan jajaran desainer internasional ternama akan memilih proyek yang paling menonjol.

"Para pemenang akan diumumkan dalam acara pemberian penghargaan pada Februari 2022," kata Presiden Kohler Asia Pasifik, Angel Yang, Kamis (23/9/2021).

KBDA ini terbuka untuk arsitek persorangan dan proyek, desainer, pengembang properti dan operator hotel yang sudah membuat perubahan besar dan inovatif di dunia desain Asia Pasifik.

Tahun ini, penghargaan yang akan diberikan meliputi kategori Living (apartement, vila); Travel (hotel urban, resort); Leisure (restoran & bar, toko retail); Commercial; Innovation; Sustainability; Prodigies; Influencers; The Icon; dan Best of Best Projects.

Baca juga: Perkembangan Bisnis di Kawasan TB Simatupang Kerek Pertumbuhan Sektor Properti

Undangan untuk mengikuti KOHLER Bold Design Awards dibuka hingga 23 September 2021.

Presiden Kohler Asia Pasifik, Angel Yang, mengatakan bahwa untuk Kohler Bold Design Award (KBDA) 2021 ini Kohler menargetkan peserta sebanyak-banyaknya.

Baca juga: Hunian Vertikal Dua Lantai di Bawah Rp 1 Miliar Diminati Market Milenial

"Dalam ajang-ajang KBDA sebelumnya, peserta hampir mencapai 600 entri," katanya.