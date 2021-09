Gelar Webinar Emas #PunyaRencana, Pegadaian Ajak Masyarakat Jadi Investor Cerdas

TRIBUNNEWS.COM – Memiliki masa tua yang tenang tanpa perlu khawatir akan ‘masalah uang’ menjadi impian banyak orang. Untuk melakukannya pun banyak orang rajin menabung setiap mendapatkan penghasilan.

Tapi tahukah kamu ternyata menabung tak selama efektif untuk meraih kemerdekaan finansial?

Apalagi dengan fakta inflasi yang terjadi setiap tahunnya ditambah lagi biaya admin bank yang cukup besar. Maka dari itulah investasi menjadi pilihan yang lebih tepat. Investasi sendiri memiliki beragam rupa, mulai dari emas, properti, hingga membeli saham dan reksa dana.

Sangat praktis, mudah dilakukan, dan bisa dimulai dari nominal yang sangat kecil, investasi kini menjadi primadona untuk mempersiapkan masa depan, terutama di kalangan generasi milenial.

Namun sayangnya, di luaran sana masih banyak masyarakat yang ingin berinvestasi tapi masih belum mengerti secara mendalam investasi saham seperti apa yang bisa mendapatkan keuntungan dengan meminimalisir kerugian yang ada.

Maka itu, menyadari pentingnya edukasi mengenai investasi saham, Pegadaian bersama KASKUS mengadakan Webinar Emas #PunyaRencana dengan tajuk “Cerdas Investasi Saham di Masa Pandemi”.

Acara yang diselenggarakan secara daring pada Kamis, 30 September 2021 mendatang pada pukul 10.00 WIB – 11.30 WIB akan menghadirkan narasumber yang begitu kompeten dalam bidangnya seperti Ligwina Hananto (Lead Financial Trainer QM Financial) dan Deni Hamzah (Head of Unit Gadai Efek).

Yang menarik dari acara ini tidak hanya sebatas berbagi ilmu mengenai dunia saham. Para narasumber juga akan berbagi ilmu mengenai cara pengelolaan keuangan yang efisien dan cocok dimanfaatkan oleh berbagai generasi.

Selain berbagi ilmu, Pegadaian juga akan meluncurkan Gadai Efek dalam acara tersebut. Gadai Efek merupakan program terbaru yang dapat memudahkan para investor dalam mengembangkan instrumen investasi mereka.

Produk teranyar ini juga memperbolehkan pengguna untuk meminjam dana dengan bantuan jaminan berbentuk saham atau obligasi dalam kurun waktu 90 hari.

Selain dua acara tersebut, webinar ini juga menghadirkan beragam keseruan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja.

Biar tak ketinggalan keseruan dari webinar “Cerdas Investasi Saham di Masa Pandemi”, kalian bisa langsung daftarkan diri di sini.