Rayakan HUT ke-76, KAI Konsisten Tingkatkan Layanan Melalui Inovasi Digital Terhadap Calon Penumpang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 pada Selasa (28/9/2021) dengan tema "Melayani Lebih Cepat dan Lebih Baik".

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pada HUT ke-76 ini PT KAI tentunya ingin terus konsisten dalam meningkatkan pelayanan terhadap calon penumpang.

Ia juga menyebutkan, bahwa pandemi Covid-19 ini memaksa seluruh perusahaan untuk melakukan model bisnis dengan memanfaatkan teknologi.

"Hal ini juga tentunya dilakukan oleh KAI untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik untuk calon penumpang," kata Didiek, Selasa (28/9/2021).

Dalam HUT ke-76 ini, lanjut Didiek, KAI ingin bergerak lebih cepat dengan mempercepat waktu perjalanan kereta api agar lebih efisien namun tetap mengutamakan aspek keselamatan.

"Maka dari itu, kami akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada para calon penumpang," ucap Didiek.

Salah satu inovasi tersebut, ungkap Didiek, diantaranya penyediaan fasilitas free wifi di atas kereta api, live cooking di atas kereta api, dan layanan antar jemput yang terdiri dari first mile, last mile, dan first mile last mile.

Dengan perbaikan layanan yang dilakukan secara intensif ini, KAI berharap dapat meningkatkan animo masyarakat untuk tetap setia menggunakan jasa transportasi kereta api sebagai pilihan utamanya.



"Semoga upaya perbaikan yang dilakukan dapat membuat KAI semakin maju, penuh berkah, serta dapat membuka pintu keberkahan dan rahmat KAI Grup di tengah perjuangan untuk pemulihan dampak pandemi," pungkas dia.