Tampil di Ajang Internasional, Perta Arun Gas Maksimalkan Perluasan Bisnis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perta Arun Gas (PAG) mengirimkan wakilnya pada ajang Gastech Conference and Exhibition 2021 yang digelar di World Trade Center (WTC), Dubai, Uni Emirat Arab.

Perwira PAG, Khaliful Ichsan yang merupakan pekerja di fungsi Production Planning & Process Engineering PAG, memaparkan The Way to Solve Most Challenging Phenomena in the First LNG Hub in Indonesia.

Corporate Secretary PT Perta Arun Gas, Hatim Ilwan menyampaikan, perusahaan sangat bangga atas tampilnya salah satu perwira PAG menjadi narasumber di konferensi bergengsi tersebut.

“Sebagai perwujudan visi PAG menjadi perusahaan regasifikasi dan LNG Hub kelas dunia, ini menjadi bukti nyata kapabilitas perusahaan di mata internasional,” papar Hatim, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya, langkah PAG menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut, menjadi implementasi misi perusahaan dalam ekspansi bisnis, termasuk memperluas jangkauan ruang lingkup internasional.

“Dalam perencanaan bisnis ke depan, PAG juga akan melakukan pengembangan pada bisnis bunkering, gassing up & cooling down serta bisnis lainnya,” katanya.

Keikutsertaan di ajang ini, kata Hatim, menunjukkan komitmen PAG memajukan bisnis gas di Indonesia, terlebih bisnis LNG Hub yang mulai dijalankan saat ini.

“Harapan kami, melalui Gastech Conference and Exhibition ini, PAG bisa lebih eksis di mata internasional, serta dapat bersinergi dengan berbagai perusahaan yang potensial menjadi customer,” papar Hatim.

Selain tentang bisnis LNG Hub di Indonesia, Khaliful Ichsan turut menjelaskan tantangan PAG di bidang LNG Hub di Indonesia, serta kesuksean perusahaan menjaga integritas dan profesionalisme sesuai komitmen dengan customer.