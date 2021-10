Gandeng Pemprov DKI, Hanwha Life Kucurkan Rp 1,5 Miliar untuk Bangun Pusat Pelayanan Keluarga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi





TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life), salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar dari Korea Selatan, akan membangun Center of Excellence in Family Happiness atau Pusat Pelayanan Keluarga seluas 262 meter persegi di lantai 8 kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.



Hanwha Life menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas PPAPP DKI Jakarta, Wahana Visi Indonesia, Hanwha Life Korea dan World Vision Korea untuk mewujudkan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA).

Acara penandatanganan MoU CSR PUSPA dilakukan 29 September 2021 via offline dan online dengan sambutan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta, Fery Farhati.

Anies Baswedan mengatakan PUSPA, dirancang sebagai pusat informasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan serta ketahanan keluarga dalam bentuk satu pintu. Sehingga, keluarga bisa datang, berinteraksi dan mendapatkan bekal secara digital.

Baca juga: Anies Resmikan Event Kebudayaan Toraja and Beyond Tourism Week 2021 di Stasiun MRT Bundaran HI

"Kami sampaikan apresiasi kepada Hanwha Life yang telah menyalurkan dukungan CSR-nya dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana PUSPA sehingga bisa membantu kinerja dari dinas PPAPP DKI Jakarta." kata Anies, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Haji Lulung Minta Anies Buka Lagi Tempat Ibadah di DKI Seperti Keadaan Normal

CEO Hanwha Life Insurance Indonesia David Yeom mengungkapkan, fokus CSR Hanwha Life adalah anak dan keluarga. Perusahaan melihat ada kebutuhan tinggi terhadap konten digital yang ramah anak dan edukatif bagi keluarga.

Baca juga: Manajemen Prakerja Teken MoU dengan Pemprov DKI untuk Edukasi Penerima Program

"Kami harap CSR PUSPA dari Hanwha Life bisa menjawab kebutuhan ini. Hanwha Life mengalokasikan budget Rp 1,5 miliar untuk CSR PUSPA. Target kami, penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Keluarga berlangsung mulai Kuartal IV 2021 dan dapat beroperasi secara penuh pada Kuartal II 2022," katanya.

PUSPA akan berfungsi sebagai pusat pengembangan konten digital ramah anak, pusat data, informasi dan edukasi keluarga, serta pusat aktivitas digital Dasa Wisma PKK dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).



Melalui PUSPA, masyarakat Jakarta dapat memiliki pusat data, informasi dan edukasi digital yang terintegrasi, serta pilihan konten lokal dan aktivitas virtual yang ramah anak dan keluarga. Pusat Pelayanan Keluarga juga akan menghadirkan sarana konseling secara online dan offline bagi keluarga (ibu, balita, remaja dan lansia) maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.