Transaksi Perbankan Mudah dan Bisa Dapat Hadiah, Pakai BNI Mobile Banking Aja!

TRIBUNNEWS.COM - Berkat penggunaan mobile banking, transaksi perbankan di mana pun dan kapan pun jadi mudah dan nyaman, terlebih selama masa pandemi Covid-19. Salah satunya melalui BNI Mobile Banking.

Lewat BNI Mobile Banking, transaksi keuangan semudah klik di smartphone! Kamu bisa mengakses beragam layanan perbankan dalam genggaman, mulai dari transfer dana, melakukan top up pulsa, top up e-Wallet, bayar tagihan, bayar belanja online, tarik tunai tanpa kartu debit, hingga bertransaksi di merchant dengan scan QRIS, dalam keadaan apa pun.

Berbagai promo dan reward prestisius dari BNI Mobile Banking

Yang tak kalah menarik, BNI Mobile Banking juga menghadirkan berbagai promo menarik seperti promo aktivasi BNI Mobile Banking, racing transaksi sebanyak-banyaknya, promo pembayaran pajak, pendidikan, dan transaksi top up pulsa serta paket data.

Selain itu, dengan bertransaksi melalui BNI Mobile Banking, kamu pun bisa mendapatkan bermacam reward berupa saldo tabungan dan hadiah lainnya serta BNI Poin+ yang bisa ditukar dengan eVoucher belanja, donasi, tiket pesawat, tiket hotel. Makin banyak BNI Poin+ yang dikumpulkan, hadiah menarik yang bisa kamu tukarkan pun makin beragam!

Keuntungannya tak sampai di situ. Dengan BNI Poin+, kamu juga bisa mengikuti Lelang & Games Rejeki BNI #GaPakeNanti yang berlangsung sampai dengan 31 Desember 2021.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menggiurkan, mulai iPhone 12, Samsung Z Flip 3, Playstation 5, Nintendo Switch, Sepeda Listrik, Sepeda Motor dan masih banyak lagi.

Ambil kesempatan emas ini sekarang juga! Segera berpartisipasi dalam Lelang & Games Rejeki BNI #GaPakeNanti! Kunjungi link ini untuk informasi lebih lanjut.

Selain itu, BNI Poin+ juga bisa ditukar menjadi kupon undian berhadiah, lho! Dengan menukarkan BNI Poin+, kamu berkesempatan untuk mendapatkan mobil listrik prestisius Tesla Model 3, mobil Toyota Hilux Double Cabin, mobil Toyota Raize, dan sepeda motor Honda All New PCX 160. Klik di sini untuk ikut undiannya, siapa tahu kamu bisa bawa pulang mobil.

Cukup selfie untuk buka rekening BNI

Ingin mengakses kemudahan layanan BNI Mobile Banking, tetapi belum punya rekening BNI? Tak usah khawatir! Tanpa perlu datang ke kantor cabang atau melakukan video call dengan petugas bank, kamu bisa membuka rekening BNI kapan pun dan di mana pun hanya dengan selfie.

Caranya mudah, cukup klik Buka Rekening pada aplikasi BNI Mobile Banking.

Dengan memanfaatkan fitur pembukaan rekening BNI secara digital, kamu juga akan mendapatkan bonus 4,600 BNI Poin+.

Yuk, saatnya lakukan transaksi perbankan dengan aman, nyaman, dan anti ribet bersama BNI Mobile Banking dan #MulaiBisaApaAja #GaPakeNanti. Unduh aplikasi BNI Mobile Banking sekarang juga di Play Store (Android) bit.ly/2NN6Uso atau App Store (iOS).

Dengan segala kemudahan fiturnya, BNI Mobile Banking bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan transaksi perbankan digital. Berkat komitmennya, BNI Mobile Banking telah menerima berbagai penghargaan.

Beberapa penghargaan yang telah diterima antara lain IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) dalam kategori Produk dan Model Bisnis Atas Inovasi New BNI Mobile Banking, BUMN Marketeers Award 2020 The Most Promising Company In Strategic Product Management, hingga MRI Award Info Bank sebagai Performa Mobile Banking terbaik 2020-2021.