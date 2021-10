Kebijakan Insentif PPN Dimanfaatkan Modernland untuk Dorong Penjualan Properti

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Semester II 2021, PT Modernland Realty Tbk optimistis akan terus bertumbuh seperti halnya semester I 2021 lalu.

Salah satu keyakinan itu karena adanya peluang relaksasi dari perpanjangan kebijakan insentif PPN yang mendapat tambahan sampai dengan akhir Desember 2021.

"Nantinya, Modernland Realty kembali akan memanfaatkannya untuk mendukung penjualan produk-produk hunian eksisting di seluruh proyek Perseroan," kata David Iman Santosa, Managing Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk dalam keterangannya, Rabu (6/10/2021).

Sepanjang semester I 2021 lalu, PT Modernland Realty Tbk. berhasil membukukan marketing sales sebesar Rp 821 miliar atau meningkat 21 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020.

Semester kedua ini, Modernland akan memperkenalkan produk residensial baru dengan harga penjualan yang lebih terjangkau.

"Kami juga akan mencari mitra kerjasama strategis untuk pengembangan kawasan residensial milik Perseroan lainnya. Perseroan juga akan terus mengembangkan kawasan industri ModernCikande Industrial Estate demi menarik minat para pelaku bisnis untuk membuka usaha di ModernCikande Industrial Estate,” katanya.

Sementara itu, kemarin tiga proyek PT Modernland Realty Tbk meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2021 yang merupakan ajang ke-8 yang digelar Media Properti Indonesia.

Modernland Cilejit meraih penghargaan untuk Kategori: Property Development ; Sub Kategori: Housing dengan Title: The Recognized Emerging Housing Development in Banten.

Kemudian Jakarta Garden City berhasil meraih penghargaan untuk Kategori: Property Development ; Sub Kategori: Township-Middle Scale dengan Title: The Recognized Eco Township in East Jakarta.

Sementara ModernCikande Industrial Estate meraih penghargaan untuk Kategori: Property Development ; Sub Kategori: Industrial & Commercial Estate dengan Title: The Highly Commended Industrial Park Development in Banten.

Penghargaan PIA 2021 untuk proyek Jakarta Garden City diterima oleh Helen Hamzah, Director Marketing Urban Development PT Modernland Realty Tbk dan perwakilan dari proyek Modernland Cilejit dan ModernCikande Industrial Estate.

“Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen maupun khalayak industri properti di Indonesia kepada Modernland Realty dalam pengembangan produk-produk hunian di Jakarta Garden City dan Modernland Cilejit maupun penyediaan lahan industri di ModernCikande Industrial Estate," kata David Imam.