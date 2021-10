Bank Mandiri Perkuat Ekosistem Digital Penuhi Kebutuhan Nasabah dari Hulu ke Hilir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Mandiri mengakselerasi transformasi Mandiri Digital melalui financial super app Livin by Mandiri dan wholesale digital super platform Kopra by Mandiri.

Kedua layanan digital ini dipercaya mampu memberikan solusi perbankan digital yang komprehensif, baik bagi nasabah ritel maupun bisnis korporasi, melalui pemanfaatan infrastruktur digital Bank Mandiri yang saling terkoneksi dengan ekosistem bisnis digital.

Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan, saat ini Bank Mandiri telah melayani lebih dari 31 juta rekening tabungan dan 2 juta rekening kredit.

Memasuki usia yang ke-23 tahun, kata Timothy, Bank Mandiri memiliki visi untuk bertranformasi ke arah beyond digital bank yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dari hulu hingga ke hilir.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) jumlah UMKM yang sudah terhubung ke dalam ekosistem digital telah mencapai 15,9 juta atau 24,9 persen dari total pelaku UMKM yaitu sekitar 65 juta.

Jumlah ini meningkat signifikan selama pandemi Covid-19, di mana sebelum hanya mencapai sebanyak 8 juta UMKM.

Untuk menyambut tren tersebut, perseroan telah mengenalkan Financial Super App Livin' by Mandiri mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit dan terbaik di kelasnya, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah.

Di Super App Livin' by Mandiri, nasabah bisa melakukan pembukaan rekening tabungan perdana secara online, mengakses seluruh rekening tabungan, pinjaman personal, dan kartu kredit, bahkan terintegrasi dengan ekosistem digital favorit nasabah seperti e-wallet, hanya dengan sekali login.

“Untuk New Livin by Mandiri, satu akses saja cukup. Kita tidak ingin merepotkan nasabah dengan menyediakan multi-aplikasi ataupun user id yang berbeda-beda," ujar Timothy dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).