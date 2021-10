Maybank Tabungan U, Solusi Keuangan Tepat Bagi Keluarga Berpenghasilan Tunggal

Maybank Tabungan U memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan serta menabung melalui rekening 2 in 1.

TRIBUNNEWS.COM – Di era modern seperti sekarang, keluarga yang mengandalkan satu sumber pendapatan saja atau single-income family menghadapi sebuah tantangan tersendiri.

Pada umumnya, keadaan single-income family dialami oleh keluarga muda yang baru saja memulai kehidupan berkeluarga, di mana terdapat satu pihak yang menjadi pencari nafkah, sementara pihak lain berperan merawat rumah tangga serta si buah hati.

Dengan living cost atau biaya hidup yang terus meningkat setiap tahunnya, situasi pandemi yang belum kunjung usai pun turut menghadirkan tantangan baru bagi keluarga dengan tulang punggung tunggal ini.

Mulai dari kondisi pekerjaan yang mengalami perubahan, hingga tuntutan untuk beradaptasi. Hal ini tentunya menghadirkan disrupsi bagi para pencari nafkah dan berpengaruh pada usaha mereka untuk menjaga kelangsungan pendapatan rutin demi menyejahterakan keluarga.

Dampak nyata pandemi terhadap kesejahteraan keluarga ditunjukkan pada hasil studi SMERU Research Institute yang berkolaborasi dengan United Nation Development Programme, UNICEF, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi. Melansir Kompas.id, studi berjudul “Situasi Kemiskinan Selama Pandemi” yang dirilis pada bulan Maret 2021 tersebut mencatat bahwa sekitar 74,3% rumah tangga Indonesia mengalami penurunan pendapatan pada masa pandemi. Proporsi rumah tangga dengan penurunan pendapatan lebih besar, yaitu 78,3% adalah rumah tangga dengan tanggungan anak di kawasan perkotaan.

Studi dari SMERU ini juga menyebutkan bahwa salah satu ukuran kesejahteraan adalah tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita. Pengeluaran rumah tangga dapat menggambarkan daya beli rumah tangga yang sesungguhnya atau kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Akan tetapi, terlihat bahwa secara rata-rata seluruh rumah tangga mengalami penurunan pengeluaran sebesar -2.3% pada tingkatan nasional selama pandemi, atau dengan penurunan pengeluaran median sebesar -3.1%.

Tidak dapat dipungkiri, pandemi memang telah menyebabkan banyak orang untuk melakukan upaya pengetatan keuangan dalam penyesuaian gaya hidup. Di tengah situasi yang diliputi ketidakpastian, tidak sedikit keluarga yang melakukan hal tersebut agar kebutuhan pokok dapat terus terpenuhi dengan baik.

Maybank Tabungan U, solusi optimal bagi para single-income family

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Maybank) memahami bahwa kewajiban memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga kesejahteraan keluarga adalah komitmen paling utama bagi para pencari nafkah.

Demi menjawab tantangan yang dihadapi oleh para pencari nafkah tunggal, Maybank menghadirkan Maybank Tabungan U, sebuah solusi tabungan untuk mengakomodasi dan memfasilitasi seluruh kebutuhan keuangan sehari-hari. Produk tabungan ini lahir dari manifestasi misi utama Bank, yaitu Humanising Financial Services.

“Kehadiran Tabungan U bisa menjadi pilihan dan solusi unggulan dalam mewujudkan aspirasi keluarga berpenghasilan tunggal. Sebagai produk tabungan digital terbaru dari Maybank Indonesia, Tabungan U dirancang untuk memberikan keleluasaan dalam mengatur keuangan sehari-hari, sambil tetap bisa menyisihkan dana untuk tabungan,” jelas Head of Consumer Maybank Indonesia, Sukiwan.

Diluncurkan pada awal September lalu, Maybank Tabungan U hadir dalam dua tipe, yaitu tipe konvensional serta tipe Syariah dengan akad Mudharabah (Maybank Tabungan U iB).

Agar nasabah dapat mengelola pendapatan dengan hasil yang optimal, Maybank Tabungan U menawarkan rekening 2 in 1 yang dapat diakses secara bersamaan, yaitu U Transactional dan U Goal Saver dengan dua fungsi berbeda.

Rekening U Transactional berfungsi sebagai rekening utama yang dapat digunakan untuk transaksi keuangan sehari-hari. Rekening ini memberikan Anda kemudahan dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari berbelanja, membayar tagihan bulanan, melakukan transfer antar bank, hingga isi ulang berbagai aplikasi e-wallet.

Sementara itu, rekening U Goal Saver adalah bagian dari solusi tabungan Maybank Tabungan U yang berfungsi sebagai rekening untuk menabung. Untuk persiapan ke depan, Anda juga dapat memanfaatkan U Goal Saver untuk menyiapkan dana darurat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Nasabah dapat menyisihkan dana untuk ditabung ke dalam U Goal Saver mulai dari Rp100.000/bulan Dengan beragam pilihan durasi menabung, U Goal Saver menjadi solusi yang realistis bagi single-income family, khususnya bagi Anda yang mengalami kesulitan menabung untuk mengejar aspirasi.

Dengan fitur Cashback Smart Spending 10%, Anda pun akan mendapatkan keuntungan dengan menabung secara berkala di U Goal Saver.

Integrasi digital Maybank Tabungan U dengan M2U ID berikan kemudahan

Selain memberikan solusi untuk pengelolaan pendapatan, Maybank Tabungan U juga menghadirkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah melalui integrasi digital dengan aplikasi digital banking M2U ID.

Melalui aplikasi digital banking M2U ID, Anda dapat membuka Maybank Tabungan U dan U iB secara online tanpa perlu mengunjungi kantor cabang. Tidak hanya itu, Anda kini juga dapat melakukan tarik tunai di seluruh ATM Maybank di Indonesia melalui fitur QR Cardless Withdrawal cukup dengan hanya memindai QR melalui aplikasi M2U ID.

Melalui platform digital banking M2U ID, seluruh aktivitas keuangan pribadi Anda pada Maybank Tabungan U, mulai dari pembukaan tabungan, pengelolaan dana dan rekening, hingga pengaturan tabungan rutin dapat dikendalikan dengan mudah melalui smartphone dan koneksi internet.

“Integrasi Maybank Tabungan U dengan layanan digital M2U ID App merupakan salah satu keunggulan yang memberikan kemudahan bagi Nasabah di tengah pandemi untuk memiliki tabungan yang dapat diakses dan dikelola, all at your fingertips,” tutup Sukiwan.

