Patra Jasa Raih Penghargaan Terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Istimewa

Patra Jasa berhasil menyabet 2 (dua) penghargaan dalam ajang Top GRC Award 2021. Ke-dua penghargaan tersebut adalah The Most Committed GRC Leader 2021 untuk Direktur Utama Patra Jasa, Putut Ariwibowo dan Top GRC 2021 Bintang 4 (Very Good).