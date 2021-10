Sambut Pemulihan Ekonomi di Kawasan Pasifik, Indonesia Gelar Pacific Exposition 2021

Pacific Exposition 2021: “It’s Time for The Pacific” akan digelar 27-30 Oktober 2021 mendatang.

TRIBUNNEWS.COM – Di tengah meningkatnya interaksi lintas batas pada era globalisasi, wilayah Pasifik telah berkembang sebagai kawasan strategis dan menjadi rute perdagangan terpenting yang menghubungkan kawasan Asia dan Amerika.

Sebagai informasi, kawasan Pasifik juga penting bagi Indonesia, terutama dalam hal pengembangan kerja sama perdagangan dan perekonomian dengan negara dan wilayah Pasifik.

Menurut data Kementerian Perdagangan, sepanjang tahun 2020 total nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik mencapai USD 9,025 miliar, dengan nilai ekspor sebesar USD 3,43 miliar dan nilai impor sebesar USD 5,58 miliar.

Sementara itu, data World Integrated Trade Solution menunjukkan, mayoritas produk Indonesia seperti consumer goods, intermediate goods, produk makanan, dan mesin/elektronik diekspor ke negara-negara Pasifik non-Australia dan Selandia Baru.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Pacific Elevation dalam rangka meningkatkan perkembangan Kawasan Pasifik serta kesejahteraan masyarakatnya dengan beberapa inisiatif Pasifik. Salah satunya Pacific Exposition (PE), sebuah inisiatif dari Indonesia untuk memperkuat kerja sama perekonomian antar negara di Kawasan Pasifik.

Pacific Exposition, bukti keberhasilan diplomasi Indonesia di Pasifik

Pacific Exposition merupakan pameran dagang, investasi, dan pariwisata yang secara komprehensif mempertemukan para pelaku bisnis dari seluruh negara di Kawasan Pasifik, termasuk Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Liputan media dari berbagai negara menyebut Pacific Exposition sebagai acara paling komprehensif di Kawasan Pasifik.

Pacific Exposition pertama, diselenggarakan pada tahun 2019, mendatangkan lebih dari 5.000 pengunjung dan menghadirkan 600 tamu yang terdiri dari 3 Kepala Negara, 6 Menteri Luar Negeri, 14 Menteri Teknis, Pimpinan dan anggota Parlemen.

Diikuti oleh 5 Pemerintah Provinsi di Indonesia bagian timur serta berbagai BUMN dan perusahaan terkemuka Indonesia, Australia dan Selandia Baru, pelaksanaan PE pertama merupakan bentuk kesuksesan dari diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik. Keberhasilan dari Pacific Exposition pertama tidak lepas dari dukungan penuh Pemerintah Selandia Baru dan Australia.

Pacific Exposition pertama juga memberikan dampak riil pada aspek ekonomi negara-negara partisipan. Pelaksanaan PE pertama menghasilkan komitmen transaksi ekspor Indonesia sebesar USD 70,3 juta (Rp 1 triliun) di berbagai bidang yang meliputi hospitality, perikanan, kopi, koprah, tanaman cengkeh, pala, rumput laut, produk rotan, kerajinan tangan, ban mobil, pencetakan alat transaksi pembayaran, serta MICE.

Di sisi lain, penyelenggaraan PE pertama pun turut menciptakan interaksi masyarakat Indonesia Timur dengan negara-negara Pasifik dan sukses menjadi ajang yang mendekatkan kesamaan seni dan budaya negara-negara Pasifik.

Akan digelar full virtual

Kesuksesan penyelenggaraan Pacific Exposition pertama mendorong Pemerintah Indonesia untuk kembali menggelar pelaksanaan Pacific Exposition kedua di kawasan Pasifik.

Pacific Exposition kedua akan diselenggarakan secara full virtual pada tanggal 27-30 Oktober 2021. Meski dihadapkan tantangan unik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 beserta dampak ekonominya, diharapkan seluruh negara dan wilayah di Kawasan Pasifik dapat berpartisipasi.

Sebagai kelanjutan dari Pacific Exposition yang pertama, Pacific Exposition 2021 virtual mengusung tema “It’s Time for the Pacific”. Tema tersebut mencerminkan optimisme Pasifik dalam mengatasi pandemi dan siap memulai pemulihan ekonominya lebih awal.

Diplomasi politik berbasis ekonomi dan budaya merupakan karakter diplomasi RI di Pasifik. Maka dari itu, penyelenggaraan The 2nd Pacific Exposition juga ditujukan untuk memperkokoh identitas Kepasifikan Indonesia.

Sebagai bagian dari Plan of Action Comprehensive Partnership Indonesia-Selandia Baru, penyelenggaraan The 2nd Pacific Exposition merupakan upaya untuk membuka akses dan konektivitas Indonesia bagian Timur ke Pasifik.

Pameran, business matching, dan forum untuk perkuat perekonomian kawasan

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai program yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian kawasan pada penyelenggaraan Pacific Exposition 2021.

Program pertama dari virtual expo The 2nd Pacific Exposition adalah Trade Exhibition, akan berlangsung selama 4 (empat) hari di mana akan terdapat pameran produk dan komoditas, peluang investasi, destinasi pariwisata, dan program kerja sama teknis/peningkatan kapasitas.

Business matching merupakan program kedua dari PE 2021. Program ini akan memfasilitasi perusahaan dan bisnis untuk menemukan mitra bisnis potensial di seluruh Pasifik.

Berangkat dari keinginan negara-negara Pasifik terhadap Pacific Exposition sebagai upaya pemulihan ekonomi, berbagai forum/seminar dengan pembahasan kerja sama yang beragam juga akan digelar dalam PE 2021.

Forum-forum/seminar yang telah dipersiapkan akan mempertemukan para pengambil keputusan, pemimpin bisnis, dan para pakar untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Kawasan Pasifik di era pasca Covid-19.

Terdapat 5 forum yang akan diselenggarakan, yaitu Forum Pasifik: “The Pacific Talks”, Forum Perdagangan dan Investasi, Forum Pariwisata, Forum Kesehatan, dan Forum Perikanan.

Hingga saat ini, terdapat 16 negara dan wilayah Pasifik yang akan berpartisipasi pada Pacific Exposition 2021 serta 6 Kementerian/Lembaga dari Indonesia dan 6 Pemerintah Provinsi dari Indonesia bagian Timur.

Selain itu, telah terdaftar 220 perusahaan dengan 13 jenis bidang usaha, yaitu: kopi, pembangunan, hiburan, makanan dan minuman, furnitur, jasa, manufaktur, teknologi, tekstil, pariwisata, perdagangan, industri, kesehatan dan kecantikan, serta 9 perusahaan besar: Garuda Indonesia, Fonterra, Astra International, Living Stone International Pty Ltd, Bostock New Zealand, Dirgantara Indonesia Aerospace, Miraka, Kalbe Farma International, Samoa Pure Water dan PT Gajah Tunggal Tbk.

Kunjungi tautan ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pendaftaran Pacific Exposition 2021.