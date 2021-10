Jalankan Roda Bisnis, Pupuk Kaltim Terapkan Governance Risk Management Compliance

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memastikan setiap kegiatan bisnisnya menerapkan Governance Risk Management Compliance (GRC) sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Sehingga, jalannya aktivitas bisnis perseroan menekakan pada tiga aspek utama, yakni tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartono mengatakan, ketiga aspek tersebut terintegrasi dan terfokus dalam pengendalian organisasi perusahaan, guna mengantisipasi berbagai potensi risiko di seluruh proses bisnis.

“Komitmen penerapan GRC di Pupuk Kaltim dilaksanakan melalui aktivitas bisnis yang berintegritas, berpedoman pada kode etik, serta praktik GCG berdasarkan peraturan Kementerian BUMN RI, sesuai arahan pemegang saham,” ujar Teguh, Sabtu (9/10/2021).

Menurutnya, implementasi GRC Pupuk Kaltim didukung sistem teknologi informasi sebagai kelanjutan komitmen yang tertuang dalam regulasi internal tentang penerapan GCG, manajemen risiko, SMAP, pengendalian gratifikasi dan komitmen lainnya.

Dukungan tersebut meliputi portal GCG, sistem aplikasi GCG, gratifikasi online, manajemen risiko individu, whistleblowing system (WBS), sistem manajemen risiko, elektronik pakta integritas dan sistem online kepatuhan internal.

“Pupuk Kaltim juga mengadakan pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan GRC secara berkelanjutan,” papar Teguh.

Atas penerapan GRC tersebut, Pupuk Kaltim mendapat tiga penghargaan dalam ajang TOP GRC Award 2021.

Di antaranya TOP GRC 2021 dengan predikat 4 stars, The Most Committed GRC Leader 2021 bagi Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, serta The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 untuk Dewan Komisaris Pupuk Kaltim.

TOP GRC Awards merupakan satu rangkaian dari GRC Summit 2021, untuk mendorong perusahaan di Indonesia meningkatkan implementasi GRC dalam mendukung kinerja berkelanjutan yang didasari prinsip good governance, risk management dan compliance management.