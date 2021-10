Pemerintah Genjot Ekspor Produk Kawasan Timur Indonesia melalui Pacific Exposition

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menggenjot perdagangan ekspor produk unggulan dari kawasan timur Indonesia ke negara-negara Pasifik melalui Pacific Exposition yang akan terselenggara secara virtual pada 27-30 Oktober 2021.

Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya menjelaskan, Pacific Exposition merupakan implementasi dari sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

"Luar negeri, Pacific Exposition adalah implementasi kebijakan, penguatan peran Indonesia di Pasifik, khususnya melalui sektor perekonomian dan perdagangan," kata Tantowi saat acara Indonesia Timur Sukseskan Pacific Exposition 2021 yang digelar secara virtual oleh Tribunnews.com, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, Pacific Exposition merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia diminta aktif melaksanakan diplomasi di luar negeri untuk dukung percepatan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Jadi Pacific Exposition merupakan pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata terlengkap di kawasan Pasifik. Kegiatan ini menggabungkan pameran bisnis dengan berbagai forum atau seminar yang membahas isu aktual," ujar Tantowi.

Oleh sebab itu, Tantowi menyebut pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia yang terlibat dalam pagelaran tersebut, dapat memaksimalkan pemasaran berbagai barang dan jasa ke semua negara di kawasan Pasifik.

"Ini dapat meningkatkan konektivitas antara kawasan timur Indonesia dengan Pasifik, serta memperkuat identitas ke Pasifik-an Indonesia," paparnya.

"Kegiatan ini akan kembali melibatkan kurang lebih 20 negara teritori yang ada di kawasan Pasifik. 16 negara sudah menyampaikan konfirmasinya dalam acara ini," sambungnya.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, sepanjang 2020 total nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik mencapai 9,025 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor sebesar 3,43 miliar dolar AS, dan nilai impor sebesar 5,58 miliar dolar AS.

Adapun pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam Pacific Exposition 2021 yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.