Soal Larangan Promosi Rokok di Jakarta, Bloomberg Philanthropies Disebut Cairkan Dana ke DKI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa pemda lainnya disebut-sebut menerima dana dari Bloomberg Philanthropies.

Dana tersebut diduga mengalir setelah setelah Gubernur DKI Jakarta mengirim surat kepada Michael Bloomberg.

Michael Bloomberg adalah miliuner asal Amerika Serikat yang terus berkampanye melawan rokok.

Dikutip dari Kontan.co.id, Vital Strategies, entitas bisnis dari The International Union Against Tubercolusis and Lung Disease (The Union), salah satu penerima dana terbesar Bloomberg Philanthropies untuk gerakan anti tembakau mengaku memberikan dana ke sejumlah pemerintah daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta.

Sokongan dana tersebut disebut sebagai kontribusi Vital Strategies untuk mendorong terbentuknya regulasi larangan promosi rokok.

Hal tersebut terungkap dari dokumen pajak (Form 990) Vital Strategies kepada Internal Revenue Service (IRS) yang merupakan otoritas pajak di Amerika Serikat.

Dalam Form 990 tahun 2017, Vital Strategies mengklaim regulasi terkait larangan promosi dan iklan rokok di Jakarta dan Bogor merupakan hasil kerja mereka bersama pemerintah daerah setempat.

“Pencapaian Program: Di Indonesia, revisi UU Penyiaran akan mengatur larangan promosi dan iklan rokok kini telah dibahas oleh DPR. Jakarta telah memenuhi 95% larangan promosi dan iklan rokok, sementara Bogor menjadi kota pertama di Indonesia yang telah mengimplementasikan larangan memajang kemasan rokok di tempat penjualan,” sebagaimana laporan Vital Strategies kepada IRS.

Larangan promosi rokok merupakan bagian dari program pengendalian tembakau The Union yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies.

Total dana yang dikucurkan untuk program ini senilai 18,60 juta dolar AS, di mana 13,19 juta dolar AS diberikan dalam bentuk hibah di sepuluh negara, termasuk Indonesia untuk memengaruhi kebijakan terkait larangan promosi dan iklan rokok.