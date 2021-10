Triniti Dinamik Terapkan GRC Jaga Pertumbuhan Kinerja Berkelanjutan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Triniti Dinamik Tbk (TRUE) mengimplementasikan prinsip Governance, Risk and Compliance (GRC) dalam menjalankan roda bisnis perseroan.

Direktur Utama Triniti Dinamik Tbk, Samuel Stepanus Huang mengatakan, menghadapi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19 yang masih terus membayangi, prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama perseroan dalam menjalankan bisnisnya.

"Dengan fundamental yang kuat dan penerapan tata kelola perseroan yang proper, kami harapkan pertumbuhan perseroan yang berkelanjutan dalam jangka panjang," kata Samuel, Senin (11/10/2021).

Menurutnya, implementasi GRC telah membuat kinerja perseroan semakin baik, di mana penjualan pada semester I 2021 mengalami kenaikan sekitar 43 persen menjadi Rp146,83 miliar dibandingkan dari periode sama 2020.

Seiring kenaikan penjualan, kata Samuel, laba bersih perseroan tumbuh sekitar 21 persen dibanding periode sama 2020.

"Bisnis properti adalah bisnis kepercayaan, apa yang kami janjikan harus kami tepati. Itu komitmen kami,” ucap Samuel.

Ia menyebut, peningkatan penjualan properti juga ditopang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digulirkan pemerintah, karena konsumen dibebaskan dari PPN yang sebesar 10 persen dari harga properti yang dibelinya.

“Insentif PPN yang diperpanjang sampai akhir 2021 ikut mendongkrak penjualan kami,” ujarnya.

Diketahui, Triniti Dinamik mendapat tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Top GRC Awards 2021 atas kinerja perseroan yang positif dalam menerapkan prinsip Governance, Risk and Compliance (GRC) di pengelolaan bisnisnya.

Tiga penghargaan yang diperoleh Triniti Dinamika yaitu Top GRC dengan 4 Bintang, Samuel S Huang Direktur Utama : Top Most Committed GRC Leader 2021 dan The High Performing Board of Commisioners on GRC 2021.

"Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menerapkan prinsip GRC di perseroan," ucap Samuel.